Pathfinder: Kingmaker: Kickstarter-Kampagne des Baldur's Gate ähnlichen RPGs angekündigt

Pathfinder: Kingmaker könnte für Fans von klassischen Rollenspielen im Stil von Baldur's Gate sehr interessant werden. Statt auf das D&D-Regelwerk, setzen die Entwickler bei Owlcat auf das Pathfinder-System.

Das Entwicklerstudio kündigte jetzt eine Kickstarter-Kampagne an. Allerdings dient diese nicht dazu, die Entwicklung des Spiels zu finanzieren. Erscheinen wird es auf alle Fälle. Viel mehr möchte man mehr Geld einnehmen, um diverse Erweiterungen vornehmen zu können, die im eigentlichen Budget nicht drin sind. Mit mindestens weiteren 500.000 Dollar soll das Spiel noch größer werden. Zu den Erweiterungen gehören unter anderem neue Charaktere und mehr Dungeons. Starten soll das Crowdfunding in der kommenden Woche, voraussichtlich am 7. Juni.

Derweil arbeitet das Team weiter am Basisspiel und hat derzeit die meisten Systeme integriert und Inhalte für etwa vier Spielstunden entwickelt. Bis zum Release im kommenden Jahr soll noch jede Menge weiterer Content dazu kommen. Was das Kampfsystem angeht, so wird dieses in Echtzeit stattfinden. Ihr habt aber jederzeit die Möglichkeit, das Geschehen zu pausieren und euren Partymitgliedern Befehle zu geben. Dies war keine leichte Entscheidung für das Team, da sich mehrere der Entwickler für ein Rundenkampfsystem ausgesprochen hatten. Über einen Multiplayer-Modus denkt das Team derzeit nach, momentan konzentriert man sich aber auf den Single-Player-Part.

Mehr zum vielversprechenden Rollenspiel erfahren wir dann zum Start der Kickstarter-Kampagne in wenigen Tagen.

Quelle: Facebook