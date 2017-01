Path of Exile: ​Umsetzung für Xbox One im Ankündigungstrailer

22.01.2017 um 12:15 Uhr Das ist der Ankündigungstrailer zu Path of Exile für Xbox One. Das drei Minuten lange Video zeigt zahlreiche Spielszenen aus der Konsolen-Umsetzung. Einen genauen Release-Termin gibt es zwar noch nicht. Path of Exile soll aber schon "bald" für Xbox One erscheinen, verspricht Entwickler Grinding Gear Games.

