Path of Exile erscheint auch auf Xbox One. Das hat Indie-Entwickler Grinding Gear Games jetzt im offiziellen Forum zum Spiel bekannt gegeben. Einen Release-Termin gibt es noch nicht. Im Ankündigungstrailer, den ihr unterhalb findet, ist von "coming soon" die Rede, im Text heißt es "später in diesem Jahr". Path of Exile wird auf Xbox One ebenfalls auf das Free2Play-Bezahlmodell setzen. Das stark von Diablo inspirierte Action-Rollenspiel kann also grundsätzlich vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollumfänglich gespielt werden. Im Ingame-Shop sind lediglich kosmetische Gegenstände, wie besonders auffällige Waffeneffekte oder Haustiere erwerbbar, die keinerlei Einfluss auf den Spielfortschritt haben.

Die Xbox-One-Version von Path of Exile wird sich auf demselben Stand wie das PC-Original befinden. Auch das noch nicht veröffentlichte Update 3.0.0 mit Akt 5 wird bereits vom Launch weg enthalten sein. Plattformübergreifendes Gameplay wird nicht möglich sein. Grinding Gear begründet dies mit kleineren Unterschieden, wie der Anzahl an zur Verfügung stehenden Flaschen-Slots. Nachdem Path of Exile nun für Microsofts aktuelle Heimkonsole bestätigt wurde, drängt sich natürlich die Frage nach einer etwaigen PS4-Adaption förmlich auf. Zu einer solchen liegen zumindest bislang aber noch keinerlei Informationen vor. Viele News, Infos und natürlich den Test findet ihr auf unserer Themenseite zu Path of Exile (PC).

Quelle: PoE-Forum