Path of Exile: The Fall of Oriath - Akt 5 im Sommer, Akte 6 bis 10 angekündigt

Der 5. Akt von Path of Exile trägt den Untertitel The Fall of Oriath. Entwickler Grinding Gear Games hat aber nicht nur den Namen der nächsten Erweiterung bekannt gegeben. sondern auch bereits ziemlich konkrete Angaben zum Release gemacht. The Fall of Oriath soll demnach im Juni oder Juli erscheinen, inklusive dem großen Content-Update 3.0.0. Vorgeschaltet ist eine Beta-Testpahse, die Ende März oder Anfang April beginnen soll. Außerdem gibt es einen ersten Trailer mit Gameplay-Szenen aus The Fall of Oriath, zu finden direkt unterhalb dieser Zeilen.

Doch es wird noch besser. Gleichzeitig hat Grinding Gear nämlich auch die Akte 6 bis 10 für Path of Exile angekündigt. Die Untertitel lauten (in chronologischer Reihenfolge): The Rising Tide, Lord and Legion, Eclipse, Reunion und Return to Oriath. Alle Erweiterungen werden, ebenso wie das Hauptspiel, vollkommen kostenlos zum Download bei Steam bereitstehen. Path of Exile setzt auf das durchaus umstrittene Free2Play-Bezahlmodell. Im Ingame-Shop gibt es allerdings lediglich kosmetische Dinge, spezielle Waffeneffekte zum Beispiel. Kürzlich wurde Path of Exile auch für Xbox One angekündigt, während von einer PS4-Fassung nach wie vor jede Spur fehlt. Alle weiteren News und Infos zum düsteren Action-Rollenspiel findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Path of Exile.

Quelle: Grinding Gear