Nachdem uns vor einem Monat erste Bilder zu Passengers erreichten, dem kommenden Weltraumabenteuer mit Guardians-of-the-Galaxy-Star Chris Pratt und Jennifer Lawrence (Die Tribute von Panem), ist nun ein erster Trailer zu dem Film erschienen. In diesem bekommen wir einen ersten Eindruck von der Misere der beiden Hauptfiguren, die auf einer 120-jährigen Reise quer durchs All plötzlich und viel zu früh aus dem Kälteschlaf erwachen - genauer gesagt ganze 90 Jahre zu früh. Fortan müssen die beiden als Einzige Wache von Tausenden Passagieren den Hintergründen ihres vorzeitigen Erwachens auf die Spur kommen - und wie der Trailer suggeriert, fallen diese Gründe schwerwiegender aus, als sie zunächst vermuten.

Passengers basiert auf einem Drehbuch von Jon Spaihts, der unter anderem für die Drehbücher zu so Filmen wie Darkest Hour und Prometheus - Dunkle Zeichen verantwortlich zeichnete. Regie geführt hat der Norweger Morten Tyldum, der für seinen letzten Film, die Alan Turing-Biographie "The Imitation Game - Ein streng geheimes Leben" für einen Oscar nominiert wurde. Neben Chris Pratt und Jennifer Lawrence sind unter anderem noch Laurence Fishburne, Jamie Soricelli, Kimberly Battista, Vince Foster und Michael Sheen mit an Bord. Der Film soll am 5. Januar 2017 in die deutschen Kinos kommen. Für zukünftige Ankündigungen, Informationen, Bilder und Trailer zu Passengers haltet ihr auch bis dahin einfach weiterhin unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

via Gamestar