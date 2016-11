Paragon: Crunch als neuer Charakter, großes Update im Dezember

Epic Games hat seinem MOBA Paragon einen weiteren Charakter spendiert. Crunch, so sein Name, ist auf den Nahkampf spezialisiert. Mit seinem einzigartigen Kombo-System kann er Gegner mit einem waren Hagel von Attacken überziehen. Hinzu kommen mächtige Fähigkeiten wie der Re-Crunch (wiederholt die zuletzt genutzte Fähigkeit), Sturm-Crunch! (Ramm-Angriff), Linker Crunch (linker Haken, der erhöhten Spalten-Schaden zufügt) und Recht Crunch (verlangsamt Gegner).

Paragon befindet sich seit August im Beta-Stadium. Die Testphase ist für jedermann offen. Ihr könnt das MOBA also einfach auf der offiziellen Webseite (PC) beziehungsweise im Playstation Network (PS4) herunterladen und ohne Einschränkungen spielen. Neue Helden, so auch Crunch, sind kostenlos. Einen finalen Release-Termin hat Paragon nicht. In diesem Jahr dürfte aber wohl kaum mehr klappen. Am 6. Dezember veröffentlicht Epic das nächste große Update mit der Monolith-Map und zahlreichen Gameplay-Änderungen. Weitere News und Infos findet ihr wie üblich auf der Themenseite zu Paragon.