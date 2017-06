Paradox Interactive nimmt Preiserhöhungen nach Shitstorm zurück

Erst gestern berichteten wir, dass der schwedische Publisher Paradox Interactive in einigen Regionen die Preise für seine Spiele angehoben hat. Innerhalb kürzester Zeit sah sich das Unternehmen einem Shitstorm der Spieler ausgesetzt, der sich in ausufernden Diskussionen im offiziellen Forum und massenhaft negativen Bewertungen auf Steam zeigte. Paradox-Chef Fredrik Wester entschuldigte sich bei den Fans für schlechte Kommunikation, stand in der Sache jedoch hinter den vorgenommenen Anpassungen. Inzwischen gibt es jedoch eine Kehrtwende.

"Ich habe die letzten 24 Stunden damit verbracht eure Kommentare zu lesen und eure E-Mails zu beantworten, dabei bin ich zu ein paar Erkenntnissen gelangt", schreibt Fredrik Wester in einem neuen Statement im offiziellen Forum. Demnach habe der CEO entschieden, die Preisänderungen wieder rückgängig zu machen. Man wolle Preisänderungen nur noch für zukünftige Produkte und mit entsprechender Ankündigung durchführen. Nach Rücksprache mit Steam werden die Preise nach dem aktuell laufenden Steam-Sale wieder auf den Wert vor der Anpassung gesetzt. Während des laufenden Sales sei die Änderung nicht machbar, ohne das Paradox alle seine Spiele aus dem Sale nehmen müsse.

Man suche auch nach Wegen, um Spieler, die zu den erhöhten Preisen gekauft haben, zu kompensieren. Sollte das technisch oder logistisch nicht umsetzbar sein, werde Paradox den Wert, der durch die Erhöhung erzielten Mehreinnahmen, verdoppeln und an das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR spenden. "Ich habe mir selbst versprochen mich niemals einer Mob-Mentalität zu unterwerfen. [...] In diesem Fall erfolgte die Änderung meiner Haltung durch die Kommunikation mit Leuten, die seit über zehn Jahren in unserer Community aktiv sind, Leute, die tausende Stunden in unseren Spielen verbracht haben", erklärt Wester seinen Sinneswandel. Das vollständige Statement von Paradox-CEO Fredrik Wester lest ihr im offiziellen Forum.