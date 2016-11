Paper Mario: ​Spieler entdeckt nach 16 Jahren versteckte Nachricht

Immer wieder stoßen YouTuber und Streamer auf Geheimnisse, versteckte Inhalte oder Kuriositäten in allerhand Spielen. Erst gestern machte ein GTA 5-Spieler eine Horror-Entdeckung, die keinem anderen User vorher aufgefallen war. Jetzt macht eine neue Meldung die Runde im Netz. In Paper Mario entdeckte ein Spieler rund 16 Jahre nach dem Release eine Nachricht, die den Spieler darauf hinweist, dass er sich an Nintendo wenden soll. Normalerweise ist diese Nachricht nicht ohne die Nutzung eines Fehlers einsehbar. Wie der YouTuber auf seinem Kanal mitteilt, gibt es die Nachricht allerdings nur in der japanischen Version von Paper Mario für Nintendo 64.

Der Glitch nennt sich "log skip", der ursprünglich von Speddrunnern entdeckt wurde. Dieser Fehler sorgt dafür, dass Mario in den südlichen Teil von Toad Town teleportiert wird. Das ist der Bereich, in dem Paper Mario startet. Unter normalen Umständen ist man dort nur zu Beginn von Paper Mario 64 unterwegs, nachdem man das erste Kapitel beendet hat. Die versteckten Nachrichten tauchen dann auf, wenn Mario mit den Bewohnern des Ortes spricht. Zurückzuführen ist das auf den Verlauf des Spiels. Normalerweise reagieren die Anwohner und NPCs in Paper Mario 64 je nach Story-Fortschritt ("Oh, ihr habt den Bösewicht bereits besiegt?").

Hat man die Geschichte allerdings schon recht weit gespielt und kehrt an Orte zurück, die eigentlich nicht begehbar sind, haben die Bewohner keine passenden Textpassagen bereit und die Tafel mit dem Hinweis erscheint: "Diese Nachricht sollte normalerweise nicht auftauchen. Bitte wende dich an Nintendo.", heißt es in der Sprechblase in Paper Mario. Habt ihr schon einmal ein Easter Egg gefunden, das relativ unbekannt war? Schreibt uns in die Kommentare! Den Clip seht ihr im Anschluss an diese Zeilen.