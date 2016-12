Aufreger 2016: Die Ärgernisse der Spiele-Branche im Video-Special

Das Spielejahr 2016 geht zu Ende und Spielefans blicken nicht nur auf Games-Hightlights zurück. Auch Aufreger, Skandale oder Empörungen der Spieler füllten im Verlaufe des Jahres die News-Webseiten. In unserem ausführlichen Video-Special stellen wir euch die Aufreger 2016 vor. Dazu zählt auch der Release des PS4-Hoffnungsträgers No Man's Sky. Während die PR-Maschinerie die "unglaublichen" Vorteile der zufällig berechneten Sonnensysteme anpries, machte sich na Release der finalen Version schnell Ernüchterung breit.

Nach etwa acht bis zehn Stunden wiederholen sich Inhalte, Planeten sind sich zu ähnlich und von der versprochenen Vielfalt schien nichts mehr übrig. Schnell machten sich Vorwürfe des Betruges breit. Und No Man's Sky besaß auch Gemeinsamkeiten mit Mafia 3 oder Quantum Break - und zwar in Sachen miserabel umgesetztert PC-Technik. Während PC-Versionen anderer Spiele auf leistungsfähiger Hardware so richtig aufdrehen, kam es nach Release des Weltraumabenteuers zu Framerate-Einbrüchen, Abstürzen, massiven Rucklern oder auch Pop-in-Texturen. Auch Mafia 3 glänzt in Sachen Technik auf dem PC leider nicht.

Spieler müssen wohl auch in Zukunft mit lieblosen PC-Portierungen rechnen, da der PC auf dem wichtigsten Markt in den USA schlichtweg keine entscheidende Rolle mehr spielt. Ein Vorteil: Aktive Mod-Communities verbessern die Spielerfahrung. In unserem Video-Special bieten wir euch weitere Aufreger aus dem vergangenen Spielejahr im Überblick. Schaut also unbedingt mal rein! Welche Themen brachten euch 2016 so richtig auf die Palme? Diskutiert doch im Kommentarbereich unterhalb dieser Zeilen über Empörungen, Skandale oder Ärgernisse rund um Videospiele.