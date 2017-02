Super Bowl 51: Die besten und witzigsten TV-Spots in der Übersicht

Dramatischer hätte der Spielverlauf beim Super Bowl 51 kaum sein können: Nach einer historischen Aufholjagd gewinnen die New England Patriots das Finale der amerikanischen Footballliga. Der Favorit setzte sich am Sonntag (Ortszeit) mit 34:28 nach Verlängerung gegen die Atlanta Falcons durch. Dabei lagen die Patriots zwischenzeitlich mit 3:28 zurück - noch nie konnte ein Team einen derart großen Rückstand in einem Super Bowl aufholen. Patriots-Star Tom Brady ist damit der erste Quarterback in der NFL-Geschichte, der fünf Siege im Super Bowl verzeichnen kann. Unterhalten wurden die weltweit mehreren Hundert Millionen Zuschauer auch von der Halbzweitshow mit Lady Gaga und den zahlreichen Werbe-Clips, die in den Pausen beim US-Sender Fox ausgestrahlt wurden.

Auch für die Werbeindustrie zählt das NFL-Endspiel zu den Highlights des Jahres. Kaum ein anderes Event erreicht derart hohe Zuschauerzahlen. Bis zu fünf Millionen US-Dollar ließen sich Unternehmen eine 30-sekündige Werbefläche beim US-Super-Bowl-Sender Fox kosten. Dabei haben sich die Firmen auch für den Super Bowl 2017 mächtig ins Zeug gelegt und kreative TV-Clips erstellt. Wir haben eine Auswahl der besten Werbespots aus den Bereichen Videospiele, Automobil, IT, Kino und Lebensmittel zusammengetragen. Welche Clips gefallen euch am besten? Hinterlasst uns einen Kommentar! Seid ihr auf einen coolen Clip gestoßen, den wir nicht mit aufgeführt haben? Postet den Link am besten ebenfalls in die Kommentare. Übrigens: Publisher Electronic Arts sagte den Sieg der Patriots bereits zuvor in einer Super-Bowl-Prognose mit Madden NFL 17 voraus.

Super Bowl 51: Die besten Clips - Spiele und Filme

Die besten TV-Spots aus den Bereichen Spiele und Filme vom Super Bowl 51.

Nintendo Switch

Mobile Strike

The Battle of Evony

World of Tanks

Fast & Furious 8

Ghost in the Shell

Guardians of the Galaxy 2

Life

Logan

Pirates of the Caribbean: Salazars Rache

Stranger Things 2

Transformers 5: Optimus Prime vs. Bumblebee

