R-Handle soll Vorteile von Gamepad und Maus / Tastatur vereinen

Mit dem sogenannten R-Handle wollen die russischen Brüder Alex Nesmeev und Eugene Nesmeev die Steuerung von Videospielen revolutionieren. Der R-Handle soll die Vorteile von klassischen Gamepads sowie Maus und Tastatur in einem Gerät vereinen. Das Peripheriegerät sieht aus wie ein Hybrid aus Sonys Dualshock-Controller und analogem Joystick, verfügt zusätzlich aber über zahllose Tasten. Es scheint auch eine alternative Variante zu geben, was auf eine modulare Bauweise hindeuten könnte.

Einen wirklich handlichen Eindruck machen die beiden Ungetüme zwar nicht unbedingt. Allerdings befindet sich der R-Handle auch noch im Prototypenstadium. Auf Youtube existieren mehrere Demo-Videos, mit denen die Nesmeevs die Tauglichkeit ihres neuartigen Steuergerätes in verschiedenen Genres unter Beweis stellen wollen. Die Finanzierung des R-Handle soll via Crowdfunding gestemmt werden. Eine entsprechende Kampagne soll in Kürze an den Start gehen. Bei welcher Plattform ist nicht bekannt.

Quelle: R-Handle