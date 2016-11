Retro-Hype: ZDF-Beitrag und Scene World-Interview mit Forrest S. Mozer

Das NES zählt zu den beliebtesten Heimkonsolen. In den 80er Jahren wurde die Nintendo-Konsole so oft verkauft wie keine andere. Mit dem Nintendo Classic Mini feiert die Retro-Konsole nun ihr Comeback - in einer Mini-Ausgabe. "Nintendo-Fans jedes Alters erhalten nun die Gelegenheit, ihre schönsten Erinnerungen noch einmal zu erleben oder als Neueinsteiger zum ersten Mal die Anfänge vieler berühmter Spielereihen kennenzulernen", schreibt Nintendo. Auf der Konsole sind 30 Spiele vorinstalliert, darunter NES-Highlights wie Pac-Man, Kid Icarus, Super Mario Bros. und The Legend of Zelda. Der auf Wunsch zuschaltbare CRT-Filter sorgt mit seinem leicht verschwommenen Bild und den sichtbaren Scanlines für ein besonders intensives Retro-Feeling.

Der Hype um die Retro-Games ist riesig - auch alte Konsolen von Atari und Sega sind in verkleinerten Ausgaben im Handel erhältlich. Ein aktueller ZDF-Beitrag widmet sich diesem Thema und geht Fragen nach dem Reiz der alten Spiele nach. Jörg Dröge vom C64-Magazin Scene World kann sich den Hype erklären: "Die einfachen Spielprinzipien sind verloren gegangen", sagt er im Gespräch mit dem ZDF.