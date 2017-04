Zockzwang für die Schule: 7-Jähriger wollte Eltern reinlegen

21.04.2017 um 11:36 Uhr Ein Brief des siebenjährigen Nathan sorgt für Erheiterung auf Reddit. Mit dem handgeschriebenen und angeblich von der Schule angefertigten Zettel versucht der Schulanfänger, mehr Zeit für Videospiele von seinen Eltern einzufordern. Schließlich habe er im Fach "Videospiele" noch reichlich Nachholbedarf und müsse dafür auch nachts spielen. Ansonsten drohe ihm der Rauswurf aus der Schule. Reddit-Nutzer ergötzen sich an dem Brief - und geben den Eltern ulkige Ratschläge, wie sie auf diese Kuriosität reagieren sollten.