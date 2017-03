Paladins: Let's Play aus der Playstation-4-Beta - mit Mal'damba auf der Jagd!

18.03.2017 um 09:15 Uhr Die Beta von Paladins kann auf der Playstation 4 gespielt werden und wir werfen für euch einen ausführlichen Blick hinein. Was für Champions gibt's, was hat es mit den Decks auf sich und was steckt in Paladins, was das Action-MOBA von Blizzards Vorzeige-Teamshooter Overwatch abhebt? Wir zeigen's euch im Let's Play! Spielt Paladins jetzt kostenlos!

