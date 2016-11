GTA 5: Was passiert, wenn 100 Leute in einen Rotor fallen?

Paladins: Champions of the Realm:

Aktuelles zu Paladins: Champions of the Realm

Zumindest mitverantwortlich für den großen Erfol dürfte die Tatsache sein - und das ist dann eben doch ein gravierender Unterschied zu Overwatch -, dass es sich bei Paladins um einen Free2Play-Titel handelt. Gespielt werden kann grundsätzlich kostenlos. Zugriff auf alle Charaktere und Skins erhält nur, wer Geld in die Hand nimmt. Paladins ist bislang nur auf PC via Steam spielbar. Fassungen für PS4 und Xbox One sind geplant. Die geschlossenen Beta-Tests sollen "bald" beginnen. Die Links zu den Anmeldeformularen gibt's weiter unten. Weitere News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Paladins .

Wer dachte, neben Blizzards Overwatch wäre kein Platz mehr für einen zumindest ähnlich gelagerten Shooter, den dürfte der Erfolg von Paladins: Champions of the Realm eines Besseren belehren. Wie Entwickler Hi-Rez Studios (SMITE, Tribes-Reihe) nämlich mitteilt, zählt Paladins inzwischen "zu den beliebtesten Spielen auf Steam". Die weltweite Spielerzahl sei seit dem Open-Beta-Launch Mitte September auf über 4 Millionen angestiegen. Das Feedback sei "einfach unglaublich", so Hi-Rez-COO Todd Harris. Auch Steamcharts zufolge wird Paladins fleißig gespielt.

17.11.2016 um 16:15 Uhr Der Overwatch-Konkurrent Paladins Champions of the Realm erfreut sich bei Steam großer Beliebtheit. Laut Entwickler Hi-Rez Studios haben schon über 4 Millionen die Open-Beta ausprobiert. Hinzu kommen demnächst auch noch die Konsoleros. Der geschlossene Beta-Test für Paladins auf PS4 und Xbox One soll in Bälde beginnen.

