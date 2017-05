Entwickler Hi-Rez-Studios hat über die offizielle Webseite von Paladins bekannt gegeben, dass vom 26. bis 28. Mai 2017 das sogenannte "Crystal Storm"-Wochenende stattfinden wird. In diesem Zeitraum haben Spieler die Möglichkeit, haufenweise Kristalle zu sammeln. Dabei handelt es sich um die Ingame-Währung des Shooters, die für die Freischaltung verschiedener Skins und anderer Inhalte verantwortlich ist.

Ab Freitag, 15 Uhr deutscher Zeit, erhalten Spieler für die ersten drei Siege des Tages jeweils 30 Kristalle. Im Verlauf des Events können somit insgesamt 270 Kristalle gesammelt werden. Das "Crystal Storm"-Wochenende wird auf allen Plattformen (PC, PlayStation 4 und Xbox One) zur Verfügung stehen. Auch die Konkurrenz von Overwatch wird ab heute mit einem neuen Event den einjährigen Geburtstag des Blizzard-Shooters feiern. Weitere Meldungen und Videos zu Paladins: Champions of the Realm findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Paladins Webseite