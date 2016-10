PC Games mit den Titelstorys Halo Wars 2 und Battlefield 1

Wenn man als PC-Spieler nicht viel über Halo Wars 1 weiß, dann ist das keine große Schande, schließlich ist das Echtzeitstrategiespiel im Jahr 2009 exklusiv für die Xbox 360 erschienen. In unserem Rückblick verraten wir euch, was den Titel so besonders macht. Auf den Nachfolger dürfen sich dank Microsofts neuer Strategie im Hinblick auf die Verknüpfung Computer und Xbox One nun auch PC-Strategen freuen.Wir haben die Entwickler von 343 Studios, die bei diesem Projekt mit den Total War-Machern Creative Assembly zusammenarbeiten, in den Vereinigten Staaten besucht und den Titel ausführlich gespielt. Unser zweites Titelthema ist für Shooter-Fans DAS Spiel des Jahres. In der kommenden PC Games findet ihr alle wichtigen Infos zum Thema und Tipps, wie Battlefield 1 auch auf eurem PC besser läuft.

Eine spannende, hochklassige Vollversion auf Heft-DVD: Das Schwarze Auge - Satinavs Ketten (nur in der Extended-Variante der PC Games enthalten).

Downloads DVD-Inlay [345,00 KB]

Kostenlose 16-Extra-Beilage zu Daedalic-Titeln. Mit vielen exklusiven Infos zu den Spielen Silence (The Whispered World 2), State of Mind und Deponia für PS4.

Ein großer Aktuelles-Teil mit kommenden Highlights wie Halo Wars 2, Watch Dogs 2, Shadow Tactics, Dishonored 2, Silence und Divinity: Original Sin 2. Darüber hinaus findet ihr dort ausführliche Vorabtests von Battlefield 1, Titanfall 2 und Civilization 6.

Ein Test-Teil mit Titeln wie Mafia 3, Gears of War 4, Crazy Machines 3, Shadow Warrior 2, Forza Horizon 3, NBA 2K17 und FIFA 17. Wie gewohnt inklusive eines großen Einkaufsführers mit den besten PC-Spielen.

Ein Magazin- und Extended-Teil mit lesenswerten Reports und Specials. Wir gehen der Frage nach, was Ubisoft von anderen großen Publishern unterscheidet und beschäftigen uns in einem umfangreichen Specials mit dem kontroversen Thema Moral in Spielen - was ist erlaubt, was tabu? Im Extended-Teil erwarten euch drei weitere, spannende Specials: eine Gears of War-Historie, ein Special zu den Ursprüngen des PC als Spieleplattform und Report, der sich mit dem Thema Retail-Spiele beschäftigt.

Ein gewohnt umfangreicher Hardware-Bereich, inklusive aktuellem Einkaufsführer für drei gängige Beispiel-Konfigurationen (Einsteiger, Mittelklasse, Highend). Außerdem beschäftigen wir uns ausführlich mit den Themenbereichen UHD und 4K.

Ein Videobereich mit vielen HD-Videos, verteilt auf zwei Extended-DVDs mit über 15 Videos und mehr als 155 Minuten Spielzeit.

