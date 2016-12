PC Games 01/17 mit einer mehr als 40 Seiten starken Vorschau auf die Hits 2017 

Titelthema dieser Ausgabe sind die Hits 2017. Auf über 40 Seiten stellen wir euch die wichtigsten Neuerscheinungen des kommenden Jahres ausführlich vor. Unsere umfangreiche Vorschaustrecke enthält unter anderem folgende Titel: Star Citizen, Dawn of War 3, For Honor, Halo Wars 2, Mass Effect: Andromeda, Prey, Resident Evil 7, Kingdom Come Deliverance, South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe und viele mehr.

Eine erstklassige Vollversion: Tropico 5 (nur in der Extended-Variante der PC Games enthalten).

Doppelseitiges XXL-Poster zum kommenden Science-Fiction-Shooter Prey mit zwei richtig coolen Motiven.

Ein Aktuelles-Teil mit kommenden Highlights wie Sniper: Ghost Warrior 3, For Honor, Star Citizen, Resident Evil 7, Kingdom Come: Deliverance und einem großen Special zu den Hits 2017.

Ein großer Test-Teil mit Titeln wie Killing Floor 2, Steep, Transport Fever und Watch Dogs 2. Wie gewohnt inklusive eines großen Einkaufsführers mit den besten PC-Spielen.

Ein großer Magazin- und Extended-Teil mit lesenswerten Reports und Specials. Wir blicken auf das ereignisreiche Spielejahr 2016 zurück und beschäftigen uns mit dem spannenden Thema Zeitreisen in Computer- und Videospielen. Außerdem beleuchten wir für euch die Schwierigkeiten von PC-Umsetzungen und machen euch mit unseren Tipps zum absoluten Könner in Sachen Game Capture mit Elgato-Geräten. Außerdem stellen wir euch Nvidias Screenshot-Tool Ansel ausführlich vor und gratulieren dem Höllenfürsten Diablo zu seinem 20jährigen Jubiläum.

Ein gewohnt umfangreicher Hardware-Bereich, inklusive aktuellem Einkaufsführer für drei gängige Beispiel-Konfigurationen (Einsteiger, Mittelklasse, Highend). Außerdem vergleichen wir für euch die Bildqualität bei der Virtual-Reality-Headsets von Sony, Oculus und HTC.

Ein Videobereich mit vielen HD-Videos, verteilt auf zwei Extended-DVDs mit über 20 Videos und mehr als 190 Minuten Spielzeit.



Die Titelseite der kommenden PC Games 01/17 Quelle: PC Games Die neue PC Games 01/17 bekommt ihr... ... ab 28. Dezember bei eurem Zeitschriftenhändler - entweder als Magazin-Ausgabe für 4,99 Euro oder als besonders üppig ausgestattete Extended-Version mit 16 Seiten extra, zwei prallvollen Heft-DVDs und der Top-Vollversion Tropico 5.

Wenn ihr nicht so lange warten wollt: ab in den PC-Games-Online-Shop - einfach das neue Heft bequem nach Hause bestellen oder gleich abonnieren und eine wertvolle Prämie kassieren!

Außerdem gibt es die neue PC Games natürlich auch in digitaler Form! Dein Lieblingsmagazin begleitet dich ab sofort jetzt überall - egal, ob auf Tablet, Smartphone, Kindle Fire oder im Browser.

Ab 23. Dezember auf epaper.pcgames.de für alle gängigen Browser, im iTunes-Store, auf Amazon für Kindle Fire und im Google Play-Store erhältlich. 1x anmelden - auf allen Plattformen lesen!

Hier findet ihr einen Komplettüberblick über alle digitalen PC-Games-Varianten inklusive einer umfangreichen Erklärung was es bei der Registrierung für diese Dienste zu beachten gilt!