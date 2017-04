01:11

Overwatch: Hintergründe zum King's Row Uprising

16.04.2017 um 16:15 Uhr Dieses Video zu Overwatch erzählt, was vor sieben Jahren in King's Row passiert ist. Während des nun gestarteten Aufstand!-Events reisen Spieler in die Vergangenheit, und kämpfen selbst gegen die skrupellosen Omnic-Separatisten. Bis zum 1. Mai haben sie Zeit den King's Row Uprising niederzuschlagen.

