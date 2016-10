Overwatch: Junkensteins Rache - der Event-Brawl im Video

12.10.2016 um 18:15 Uhr Bis Halloween ist es zwar eigentlich noch ein wenig hin, in Overwatch dürft ihr euch allerdings schon jetzt mit Blizzards Shooter-Schlotternächten vergnügen, ausgefallene neue Skins, Siegerposen, Emotes und Highlight-Intros freischalten und natürlich den Event-exklusiven Brawl "Junkensteins Rache" zocken, bis der Arzt kommt. Was euch da erwartet, zeigen wir euch in unserer Videovorschau - inklusive eines kurzen Loot-Unboxings.

