Mit großen Schritten rückt das kommende Weihnachtsfest näher, und während die Stimmung spürbar sinnlicher wird, können sich auch die Helden von Overwatch offenbar nicht den Festivitäten entziehen. In einem offiziellen Tweet hat Entwickler Blizzard eine kurze Gif-Animation veröffentlicht, die offenbar als Einladung für ein spezielles Event fungieren soll. Zu sehen ist eine schick gestaltete Weihnachtsgrußkarte, auf der ein verschneites Dorf prangt. Wie von Geisterhand öffnet sich die Karte vor unseren Augen, und offenbart eine Nachricht: "Es ist die wundervollste Zeit des Jahres, und wir hoffen, dass ihr uns für ein bisschen Festlichkeitsstimmung Gesellschaft leistet. Wann: 13. Dezember 2016. Wo: Overwatch."



Was genau Blizzard da geplant hat, ist unklar. Allerdings entdeckten Spieler schon vor einigen Wochen Hinweise im Spiel, die auf ein Overwatch-Event zu Weihnachten hinweisen - etwa in Form eines festlichen Musikstücks. Überraschend kommen die Festivitäten in Blizzards Heldenshooter freilich nicht: Schon zu anderen Anlässen hatte der beliebte Mehrspielertitel weltaktuellen Festen oder Events gefrönt - etwa dem vergangenen Halloween oder gar den Olympischen Sommerspielen. Auch andere Spiele Blizzards, darunter World of Warcraft, behandeln alle Jahre wieder Traditionsfeste wie Weihnachten oder auch Silvester. Für kommende Informationen und Neuigkeiten zum Weihnachts-Event und Overwatch im Allgemeinen haltet ihr auch weiterhin unsere umfangreiche Themenseite zum Spiel im Blick.

Via Blue's News