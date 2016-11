Overwatch - Video: Reinhardts Hammer nachgebaut - und ein Auto demoliert

Seit einigen Monaten nun sorgt Reinhardt mit seinem raketengetriebenen Hammer auf Overwatch-Servern weltweit für eingedellte Köpfe - der Betreiber des YouTube-Kanals "The Hacksmith" war offenbar interessiert daran, was die Waffe des Tank-Helden im echten Leben ausrichten kann, und hat den Raketenhammer kurzerhand selbst einmal nachgebaut. In separaten Videos lässt sich der Entstehungsprozess der Waffe sowie erste Durchschlagtests an einem Piano verfolgen - in einem neuen Video widmet sich der Hacksmith weiteren, ausgiebigen Tests. So wird zunächst nur auf Holzplanken und Nägel eingedroschen, im großen Finale führt er den Raketenhammer dann gegen ein waschechtes Auto ins Feld. Die Wirkung: verheerend.



Der YouTuber The Hacksmith ist ein Ingenieur, der nach eigener Aussage seinen regulären Vollzeitjob an den Nagel gehangen hat, um sich auf YouTube austoben zu können. Und das tut er auch ausgiebig: In weiteren Videos baut er Utensilien wie den Raketenhandschuh von Ironman und den Grappling Hook von Batman nach - ein Blick auf die zahlreichen, größenteils popkulturbezogenen Projekte des Bastel- und Zerstörungsfreunds lohnt sich. Der echte Raketenhammer stellt derweil nicht das einzige Kreativprojekt an der Overwatch-Front dar: Erst kürzlich stellte etwa ein Streamer auf Twitch zur Schau, wie er eine Mikrowelle als Spielcontroller nutzte. Für weitere Informationen, skurrile Geschichten und mehr aus der Welt von Overwatch haltet ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Auge.

Quelle: the Hacksmith