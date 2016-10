Overwatch: ​Entwickler sprechen über Anpassungen am Shooter

Blizzard arbeitet immer weiter am Online-Shooter Overwatch. Das Balancing an einem solchen Spiel ist eine Sache, die mit viel Feinarbeit verbunden ist. Schließlich will man für Fairness sorgen, möchte die Spieler aber auch nicht durch zu starke Veränderungen verärgern.

In einem Video spricht Blizzards Game Director Jeff Kaplan nun aber einige der kommenden Änderungen für den Shooter an. Dabei spricht er über Features, die man in Kürze einführen wird, sowie über Änderungen, die noch etwas weiter weg sind. Zu den Änderungen gehören unter anderem Anpassungen an Symmetra und Widowmaker. Hierbei möchte man sehr viel Wert darauf legen, deren Stärken und Schwächen besser auszubalancieren. Außerdem arbeitet das Team schon an einem komplett neuen Helden, über den man zu gegebenem Zeitpunkt mehr verraten will. Ebenfalls in Arbeit befindet sich eine neue Map, welche sich sogar schon in einem recht weit fortgeschritten Zustand befindet.

Blizzard ist die Weiterentwicklung und Optimierung des Online-Shooters Overwatch sehr wichtig, was Jeff Kaplan in diesem Video sehr deutlich macht.