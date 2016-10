Von bloßen Füßen in Dark Souls 3 über Tanzmatten in World of Warcraft - weltweit kommen Streamer und YouTube auf immer abstrusere Ideen, ihre Lieblingsspiele zu meistern. Keine dieser Ideen dürfte aber wohl an das herankommen, was Streamer "Rudeism" kürzlich auf seinem Twitch-Kanal veranstaltet hat. Den Heldenshooter Overwatch aus dem Hause Blizzard spielte er nämlich mit der wohl undenkbarsten Steuerungsmethode überhaupt: einem Haufen Bananen. Wie genau die Technik hinter den mit seinem Computer verkabelten Früchten funktioniert, ist unklar, doch in der Videoaufzeichnung seines Streams seht ihr den äußerst affenkompatiblen Controller in Aktion - und natürlich spielte er auch stilecht mit Overwatchs hauseigenem Ingame-Affen, dem Wissenschaftler Winston.



Der Bananen-Controller besteht im Detail aus vier Bananen für die Tasten WASD, weitere vier für die Maus und jeweils eine für die Feuer-, Sprung-, Schild- und Ultimate-Tasten. Über zweieinhalb Stunden widmet sich Rudeism seinem extravaganten Controller - wie man schnell merkt, ist der Neuseeländer mit den Früchten in der Hand allerdings nicht so wirklich wettbewerbsfähig. Möglicherweise weiß der Streamer noch nicht, dass Blizzard erst kürzlich einen Patch für Overwatch an den Start gebracht hat, der die Steuerung mit Gamepads optimieren soll. Dennoch: Wer jetzt auf den Bananengeschmack gekommen ist, kann sich noch einmal den eigenen Kurzfilm über Wissenschaftler Winston ansehen, den Blizzard früher in diesem Jahr vor der Veröffentlichung von Overwatch herausgebracht hatte.

via Polygon