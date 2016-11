Overwatch: ​So hackt sich Sombra einfach ins "Play of the Game" 

Im Rahmen der vergangenen BlizzCon im kalifornischen Anaheim stellte Blizzard nicht nur die neue Overwatch-Heldin Sombra vor, sondern kündigte auch an, das "Play of the Game"-Feature des Heldenshooters überarbeiten zu wollen. Die äußerst hack-affine Sombra bringt dabei eine ganz passende Fähigkeit mit: das Play of the Game zu hacken und so einen anderen Spieler aus dem Rampenlicht zu kicken. Naja, nicht wirklich, aber wenn Sombra ohnehin das Play of the Game für sich beansprucht, sieht es eben so aus: Wie Eurogamer in einem kurzen Video demonstriert hat, lässt uns das Spiel bei einem Sieg Sombras zunächst glauben, ein anderer Spieler hätte das Play of the Game für sich beansprucht - nur, um dann brutal durch Sombras Hack unterbrochen und quasi vom Thron geschubst zu werden. Das dürfte für so manche Überraschung nach bestrittenen Matches sorgen.



Sombra dürfte dabei die einzige Hackerin in Overwatch sein, die mit ihren illegalen Cyberaktivitäten davon kommt: Erst kürzlich hatte Blizzard einmal mehr den Bannhammer geschwungen und 1.650 chinesische Cheater mit teils lustigen Namen aus dem Heldenshooter verbannt. Gerade im Hinblick auf die Overwatch League, Blizzards eigene, professionelle eSport-Liga, die im Jahr 2017 an den Start gehen soll, wünscht sich der Entwickler ein sauberes, faires Spiel. Für weitere Informationen, Ankündigungen, Trailer und mehr rund um Overwatch haltet ihr auch in Zukunft wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Via Eurogamer