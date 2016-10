Overwatch: Saison 3 - Start am 1. Dezember 2016 mit neuer Spielerverteilung

Noch befindet sich die zweite Saison des beliebten Heldenshooters Overwatch in vollem Gange - dennoch hat Blizzards Principal Designer Scott Mercer über das offizielle Overwatch-Forum bereits das Startdatum der kommenden dritten Saison verkündet: der 1. Dezember 2016. Ferner verkündete er, dass Blizzard auf Wunsch der Community die Pause zwischen den Saisons auf lediglich eine Woche verkürzen werde - die zweite Saison endet damit am 24. November. Zusätzlich soll ein Countdown im Spiel auf den Start der nächsten Saison herunterzählen. Damit aber nicht genug der Neuheiten: In seinem Post klärte Mercer die Spielerschaft über zahlreiche weitere Änderungen am kompetitiven Spiel auf, die Blizzard ab sofort auf dem öffentlichen Testrealm ausprobieren möchte.

Optimieren möchte das Studio etwa das Matchmaking in Ranglistenspielen - Spieler sollen weiterhin so fair wie möglich zugewiesen werden; ein Unterfangen, das allerdings konträr zu Blizzards erklärten Bemühungen läuft, dass sich jede neue Saison wie ein kleiner Neubeginn anfühlt, weil dann Spieler unterschiedlichen Könnens gegeneinander antreten würden, bis das System die Spieler wieder nach entsprechenden Spielniveaus eingestuft hat. Deshalb soll es künftig bei Saisonstart keinen vollständigen Niveau-Reset geben, stattdessen basiert die Einstufung auf den Matches der vorangegangenen Saison. Auch die Verteilung der Spieler auf die verschiedenen Niveau-Ränge (Bronze, Silber, Gold, Platin usw.) soll verbessert werden.

Blizzard gesteht nämlich ein, dass die Verteilung der Spieler auf die entsprechenden Niveaus zu Beginn der zweiten Saison nicht so verlaufen sei wie geplant - als Folge seien zu wenige Spieler auf die niedrigeren Ränge und zu viele auf die höheren Ränge verteilt worden, was für Spieler gewissen Könnens zu vermehrten Niederlagen und damit einhergehend einer Senkung des eigenen Spielniveaus geführt haben soll. Um die Spieler besser auf die unterschiedlichen Niveaus verteilen zu können, testet Blizzard demnach aktuell eine andere Methode auf dem PTR. Grundsätzlich sollen Spieler außerdem eher ein wenig zu niedrig eingestuft werden, um Niederlagen weniger begabter Spieler in den Anfangszeiten der Saison in Grenzen zu halten.

Die Änderungen sollen ab sofort getestet und gegebenenfalls weiter optimiert werden. Weitere Änderungen können laut Blizzard also folgen. Für Neuigkeiten dahin gehend haltet ihr auch in Zukunft wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite zu Overwatch im Auge.

