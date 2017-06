Overwatch: Cosplayer bastelte über 300 Stunden an Lúcio-Kostüm

Cosplay ist für viele eine Form, ihre Begeisterung für eine bestimmte Sache - wie zum Beispiel Computerspiele oder Comics - zum Ausdruck zu bringen. Nicht selten fließen viele Arbeitsstunden und jede Menge Geld in die Erstellung möglichst detailgenauer Kostüme.

So steckte Cosplayer Neverending Dreamz rund 340 Stunden in die Erstellung eines Kostüms zu Held Lúcio aus Blizzards Online-Shooter Overwatch. Das Kostüm sieht fantastisch aus und sogar die Waffe Sonic Amplifier wurde detailgetreu nachgebaut - inklusive Licht- und Soundeffekten. Neverending Dreamz erklärt, dass die Schuhe die meiste Arbeit machten und eine große Herausforderung darstellten.



Für den Sonic Amplifier verwendete er einen Subwoofer und zwei kleinere Lautsprecher. Die "Waffe" ist per Bluetooth mit dem Smartphone des Cosplayers verbunden. Darauf läuft eine Playlist bestehend aus dem Overwatch-Soundtrack. Über einen Schalter an der Kanone kann er die Musik an- und abschalten sowie durch die Tracks switchen. LEDs an der Waffe und am Rucksack leuchten im Takt der Musik. Die ganze Montur ist aber nicht so leicht. Sie wiegt um die 18 bis 22 Kilogramm.

Quelle: Nerdist