Die neue Overwatch-Heldin Sombra wurde auf besonders spektakuläre Weise angekündigt. Während eines Videos war eine Störung zu sehen, die von der Hackerin ausgelöst wurde. So stellte sich Sombra gleich als Cyberspezialistin vor.

Der gezeigte Trailer verriet zudem mehr zu Ihrer Hintergrundgeschichte. Während der Infiltration einer Basis, sollte sie eine Gefangene machen. Doch anstatt die Mission auszuführen, ließ sie die Person entkommen und gab an, sie sei geflohen. Sombra ist also nicht zu trauen, da sie ihre eigenen Ziele verfolgt. Das macht sie zu einer sehr interessanten und vielschichtigen Heldin.

Sombra verfügt über sehr schnelle Angriffe, bei denen Sie genauso schnell wieder verschwindet, wie sie aufgetaucht ist. Dazu nutzt sie eine thermooptischen Camouflage, mit der Sie sich sogar hinter feindliche Linien schleichen kann. Mit dem Translokator zieht sie sich flott aus der Gefahrenzone wieder zurück. Außerdem ist sie in der Lage Ziele zu hacken, um deren Schaden zu verringern. Daneben verwehrt sie ihnen so Zugang zu Medikits. Sie nutzt ihre ultimative Fähigkeit EMP, um die Schilde und Fähigkeiten ihrer Gegner zu deaktivieren.

Außerdem kündigte Blizzard die neue Kontroll-Map Oasis an, welche im Dezember auf den Testserver aufgespielt wird. Oasis ist eine Stadt im Mittleren Osten, die durch Terrraforming verändert wurde. Ebenfalls neu ist die Map Ecopoint: Antarctica, die ihr in mehreren neuen Spielmodi wie 3vs3-Kämpfen und 1vs1-Duellen erlebt. Ihr kämpft in einem abgelegenen Forschungsposten, in welchen die brillante Klimatologin Mei nach einem katastrophalen Polarsturm viele Jahre in Kryostase eingeschlossen war.

Besonders interessant ist "Arcade", ein neues Spielsystem mit regelmäßig wechselnden alternativen Spielmodi wie 1vs1-Duellen, 3vs3-Gefechten und besonderen Regeln. Darunter "Keine Heldenwechsel". Dies beschert euch viele Belohnungen wie Bonuserfahrung und Beute.

Kommende Woche wird die neue Overwatch-Heldin Sombra auf dem Testserver spielbar sein. Außerdem wird Blizzard dann auch Arcade auf dem Testserver zur Verfügung stellen, sodass Fans die neuen Spielmodi und Maps auf Herz und Nieren prüfen können.

Zu guter Letzt kündigte Blizzard im E-Sport-Bereich die Overwatch League an. Man möchte professionelle Verträge mit Grundvergütungen und Testspielen in verschiedenen Städten sowie regionalen Support ermöglichen. Die Overwatch League soll dabei so gehandhabt werden wie andere Spiele im traditionellen E-Sport.