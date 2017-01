Overwatch: ​Neues Event zum Chinesischen Neujahr angekündigt

Mit Festivitäten wie den Olympischen Spielen, Halloween und natürlich Weihnachten hatte Blizzard Entertainment im vergangenen Jahr eine Menge Realvorlagen für entsprechende Events im Heldenshooter Overwatch. Nun kommt zwar auch bald der Valentinstag, für den das Unternehmen wahrscheinlich ebenfalls etwas geplant hat, doch ansonsten gibt es momentan eher wenig zu feiern - zumindest in hiesigen Gefilden. Zum Glück ist Overwatch ziemlich international, und hat damit eine riesige Auswahl an Festlichkeiten. Über Twitter hat Blizzard nun einen ersten Teaser zum kommenden Event veröffentlicht, das sich offenbar am Chinesischen Neujahr orientieren soll. Das Event "Year of the Rooster" soll am 24. Januar 2017 stattfinden, schon einige Tage vor dem chinesischen Fest.



🎊 Good luck and great fortune await! 🎊 pic.twitter.com/Az6XkHScV5 — Overwatch (@PlayOverwatch) 19. Januar 2017

Worauf genau wir uns bei dem Event freuen können, ist unklar - gehen wir allerdings von früheren Festen in Blizzards Heldenshooter aus, dürfen wir uns vermutlich auf neue Gameplay-Modi, Kostüme, Voice-Lines, Sprays und ähnliche Dinge freuen. Während der Teaser passenderweise die Heldin Mei in Szene setzt, wurde über den koreanischen Twitter-Account ein anderer Trailer veröffentlicht, in dem D. Va das Rampenlicht für sich beansprucht. Gegenüber Polygon hat Blizzard bestätigt, dass das Event ähnlich aufgebaut sein wird, wie frühere Veranstaltungen. Für Informationen dahingehend haltet ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite zu Overwatch im Blick.



Via Polygon