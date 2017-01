Overwatch: ​Neue Voicelines deuten auf Valentinstagsevent hin

Inzwischen ist Overwatch seit mehr als einem halben Jahr auf dem Markt. Entwicklerstudio Blizzard hat sich in dieser Zeit bereits nicht lumpen lassen, und mehrere Veranstaltungen und Feste der realen Welt auch in seinem Heldenshooter zelebriert. Da überrascht es wenig, dass ein Overwatch-Spieler innerhalb der Dateien des jüngsten Testserver-Updates auf einige Voicelines gestoßen ist, die möglicherweise auf ein Event zum kommenden Valentinstag hinweisen. Auf Reddit teilte Nutzer akhanubis seine Funde: Während nicht alle davon zwingend neu zu sein scheinen, weisen insbesondere einige schokoladige Sprüche der Helden Mercy und Genji auf einen entsprechenden Thementag in Overwatch hin.



Überraschend käme eine kleine Zelebrierung des Valentinstags in Overwatch nicht: Schon anlässlich der Olympischen Sommerspiele im Jahr 2016 hatte Blizzard passende Festivitäten in seinen Heldenshooter gebracht. Und auch Halloween und Weihnachten waren entsprechend im Spiel gefeiert worden. Das Weihnachtsevent etwa war dabei ebenfalls im Vorfeld durch Datenwühler geleakt worden - die Chancen stehen also nicht schlecht, dass sich auch die Valentinstagsfunde als zuverlässige Hinweisgeber auf einen Thementag im Spiel entpuppen werden. Für Neuigkeiten dahin gehend und allgemeine Informationen, Bilder, Trailer und mehr rund um Overwatch haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: Reddit via Gamespot