Auch Monate nach der Veröffentlichung von Overwatch schraubt Entwickler Blizzard immer noch fleißig an seinem erfolgreichen Heldenshooter - demnächst aber wohl noch intensiver als ohnehin schon. Wie Gamespot berichtet, plant das Studio, bald einen frischen Patch auf den öffentlichen Testserver von Overwatch aufzuspielen, laut Principal Designer Geoff Goodman soll das Update dabei deutlich umfangreicher ausfallen als frühere Patches. Nutzte Blizzard den Testserver bislang stets dafür, vorgenommene Änderungen an Helden und anderen Aspekten des Spiels in einer öffentlichen Testumgebung einem Feintuning zu unterziehen, sollen die Änderungen mit dem kommenden Update deutlich experimenteller ausfallen und die Spieler damit stärker in den Prozess einbeziehen.

"Bislang haben wir den PTR immer genutzt, um sicherzugehen, dass das Spiel solide läuft und uns keine schrecklichen Probleme an der Veröffentlichung des Patches hindern. Als netten Nebeneffekt konnten wir dabei schon Feedback bezüglich gewisser Änderungen sammeln und versuchen, dieses schnell umzusetzen - aber wir hatten nicht immer die Zeit, groß weiter mit den Änderungen herumzuexperimentieren", so Geoff Goodman im offiziellen Overwatch-Forum. "Dieses Mal wird der PTR voraussichtlich ein bisschen länger verfügbar sein als bisher. Wir nutzen diese Gelegenheit, einige beträchtlichere Änderungen an Helden vorzunehmen", führt Goodman weiter aus. Das Team wolle dieses Mal stärker mit verschiedenen Änderungen experimentieren - anders, als das bei früheren Testservern der Fall war, sei es unwahrscheinlich, dass es viele der im Rahmen des Patches eingeführten Änderungen unverändert durch die Testphase schaffen.

Zwar sollen die Helden teilweise von starken Änderungen heimgesucht werden, eine Protagonistin wird dabei aber offenbar außen vor gelassen: Symmetra. Die Support-Heldin wird vom Patch vorerst unberührt bleiben, weil ihre Änderungen laut Goodman zu erheblich ausgefallen seien und offenbar mehr Zeit benötigen. Das Team hoffe jedoch, auch ihr Update bald nachschieben zu können. Wenn das passiert, werdet ihr wie immer über unsere umfangreiche Themenseite zu Overwatch auf dem Laufenden gehalten.

Quelle: Blizzard via Gamespot