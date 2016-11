Overwatch: Lúcio-Konsolero zeigt's hochnäsigen PC-Spielern

Häufig sind die Mehrspielermodi von PC- und Konsolenspielern getrennt - als viel zu unpräzise werden die klobigen Controller der Konsoleros gegenüber der vergleichsweise filigranen Maus- und Tastatursteuerung angesehen, und Konsolenspieler im Können damit häufig geringer als ihre bisweilen zur Elitärie neigenden PC-Kollegen. Das lässt Overwatch-Spieler DSPStanky nur müde lächeln: Schon vor einigen Wochen beeindruckte dieser mit Charakter Lúcio in Videos auf seinem YouTube-Kanal durch beeindruckende Zielgenauigkeit und teils spektakuläre Wandakrobatik - in der Konsolenfassung des Heldenshooters wohlgemerkt. Deshalb wiesen ihn zahlreiche Zuschauer in den Kommentaren zum Video darauf hin, er solle dies einmal auf dem PC versuchen - dort habe er vermutlich keine Chance. Schnell bewies er das Gegenteil: In seinem neuen Video, das den passenden Titel "Vindication", also "Rechtfertigung" trägt, turnt er zum noch passenderen Queen-Song "Don't Stop Me Now" durch die PC-Welt des Heldenshooters und führt die angeblich überlegene "Master-Race" vor. Das Ergebnis: ein rapider Skill-Rating-Aufstieg im Zeitraffer.



Overwatch gehört inzwischen zu den beliebtesten eSport-Spielen - erst gestern tauchten Berichte über das koreanische eSport-Team "Mighty Storm" auf, dessen Spieler angeblich unter katastrophalen Umständen und unmenschlichem Leistungsdruck gelebt haben sollen. Für weitere Neuigkeiten, allgemeine Informationen und mehr rund um Overwatch haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Auge.

Quelle: VG24/7