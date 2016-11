Overwatch ​kostenlos spielen: Gratis-Wochenende startet heute

Blizzard stellt die Mehrspielerkeilerei Overwatch zum kostenlosen Download zur Verfügung. Der Ego-Shooter lässt sich im Zeitraum vom 18. bis 21. November vollkommen gratis erleben - wahlweise auf PS4, Xbox One oder PC. An diesem kostenlosen Wochenende stehen alle 22 Helden und 13 Karten in vielen Spielmodi zur Verfügung. Zu den Varianten zählen Schnellsuche, benutzerdefinierte Spiele und der neue Brawl der Woche. "Außerdem können Spieler Stufen aufsteigen, Lootboxen sammeln und verschiedene Anpassungsoptionen für die Helden freischalten", erklärt Blizzard.

Wer sich nach dem Probewochenende für den Kauf von Overwatch entscheidet, behält seine erspielten Fortschritte. Es gilt lediglich zu beachten, dass ihr beim Kauf den selben Battle.net- beziehungsweise PSN- oder Xbox-Live-Account verwendet, mit dem ihr das Wochenende gespielt habt.

Das Gratis-Wochenende startet am 18. November, um 20 Uhr deutscher Zeit. Das Ende ist für den 22. November, um 1 Uhr nachts, vorgesehen. Windows-PC-Spieler mit einem Battle.net-Account sowie Spieler auf der PlayStation 4 mit einer Mitgliedschaft bei PlayStation Plus und Spieler auf der Xbox One mit einer Mitgliedschaft bei Xbox Live Gold laden Overwatch in diesem Zeitraum kostenlos aus den jeweiligen Online-Shops herunter. Ein Key ist für die Anmeldung nicht notwendig. Die Installationsanleitung findet ihr auf der Webseite von Blizzard.