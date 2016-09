Overwatch: ​Kommender Patch soll Controller-Steuerung optimieren

Blizzard hat vor Kurzem einen neuen Patch auf die öffentlichen Testservern (PTR) von Overwatch aufgespielt, der sich neben einigen Änderungen am Heldenbalancing und weiteren Optimierungen auch der Steuerung mit dem Controller widmen soll. Zukünftig sollen Controller-Spieler zwischen zwei verschiedenen Zielmodi wählen dürfen, was insbesondere für Konsoleros interessant sein dürfte. Als neuer Standard wird der sogenannte "Dual-Zone"-Modus eingeführt: "Im größten Teil der Analogstick-Reichweite ist die Sensibilität gering, die Beschleunigung aber relativ hoch. Sobald der Stick sich allerdings in die äußeren zehn Prozent seiner Reichweite bewegt, wird die Sensibilität hoch, dafür die Beschleunigung geringer", so schreibt Blizzard in den vorläufigen Patchnotes.

Der bislang stets eingesetzte "Exponential-Ramp"-Modus funktioniert dagegen so: "Während sich der Stick in Richtung Rand bewegt, wird die Sensibilität exponentiell gesteigert. Die Beschleunigung bleibt dabei relativ hoch." Laut Blizzard soll der neue Standardmodus Spielern ein präziseres Zielen ermöglichen, während man sicher aber immer noch schnell umdrehen können soll. Den Patch dürfen allerdings bislang nur Spieler der PC-Fassung testen, die größenteils vermutlich ohnehin mit Maus und Tastatur spielen. Wann auch Konsolenspieler in den Genuss der neuen Steueroption kommen, ist derzeit unklar. Für weitere Informationen und Ankündigungen rund um Overwatch haltet ihr auch in Zukunft unsere Themenseite im Blick.

Quelle: Blizzard via Eurogamer