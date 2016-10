Overwatch: Offenbar ist ein Halloween-Event geplant

Halloween ist traditionell eine Zeit, in welcher es in sehr vielen Onlinespielen interessante Events gibt. Levels werden gruselig geschmückt, es gibt schaurige Kostüme, die man seinen Helden anziehen kann und manchmal kann man sogar Boni erhalten.

Für den Shooter Overwatch wurde zwar noch kein Halloween-Event angekündigt, das scheint aber nur eine Frage der Zeit zu sein. Denn wie mehrere Spieler unter anderem auf Reddit berichten, konnte man in den Spieldateien des Onlinespiels Hinweise auf ein solches Event entdecken. Darunter Voice Lines, die offenbar zu einem Halloween-Event gehören. So soll Genji sagen: "My Halloween costume? Cyborg ninja". Soldier 76 hat den Satz "Trick or Treat" im Sortiment und Tracer sagt: "Ooh, scary!"

Hinzu kommt ein Bild von Junkrat, das man entdecken konnte. Dieses zeigt ihn in einem Frankenstein-Kostüm. Was genau das Halloween-Event mit sich bringen könnte und wann Blizzard es ankündigt und startet, darüber wird momentan spekuliert. Neue, gruselige Kostüme und entsprechend geschmückte Levels könnten wir uns schon gut vorstellen.

Quelle: iDigitalTimes