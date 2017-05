Overwatch: Gratiswochende zum Jubiläum ab dem 26. Mai

Seit dieser Woche, genauer gesagt seit dem 24. Mai 2017, ist der populäre Heldenshooter Overwatch ein Jahr alt. Im Rahmen eines groß angelegten Anniversary-Events feiert der Entwickler Blizzard das Jubiläum seines Multiplayer-Erfolgs, und lädt Spieler, die bislang noch nicht zu Overwatch bekehrt werden konnten, zu einem Gratiswochenende ein.

Vom heutigen Freitag, dem 26. Mai, bis zum kommenden Dienstag, den 30. Mai 2017, soll Overwatch auf allen Plattformen gratis spielbar sein, also auf PC, Playstation 4 und Xbox One. In diesem Zeitraum sollen laut offizieller Ankündigung alle 24 Helden und 14 Karten in zahlreichen Spielmodi zur Verfügung stehen, etwa die Schnellsuche, benutzerdefinierte Spiele oder Arcade. Neulinge können dabei Stufen aufsteigen, Lootboxen erringen und neue kosmetische Optionen für ihre Helden freischalten.

Als einzige Voraussetzung gilt auch im Fall des Overwatch-Gratiswochenendes wie gewohnt eine "Xbox Live Gold"-Mitgliedschaft für Spieler auf Xbox One und ein "PlayStation Plus"-Abonnement für Nutzer der PlayStation 4. Auf dem PC wird ein battle.net-Account vorausgesetzt. Für weiterführende Informationen zum Gratiswochenende lest ihr die offizielle Ankündigung des Entwicklers.

Starten soll das Gratis-Wochenende für Overwatch heute um 20 Uhr deutscher Zeit fallen, am 30. Mai um 08:59 Uhr in der Früh soll Schluss sein. Wer sich nach Ablauf der Testphase zum Kauf des Spiels entscheidet, soll wie üblich seinen gesamten Spielfortschritt behalten. Für allgemeine Informationen und kommende Neuigkeiten rund um Overwatch besucht ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite. Der Game Director Jeff Kaplan hat kürzlich über die Zukunft des Heldenshooters gesprochen.

Quelle: Blizzard