Overwatch: ​Glitch bringt Heldin Sombra zum Fliegen - Video

Die kürzlich in Kalifornien abgehaltene BlizzCon bracht neben zahlreichen Neuigkeiten zu Blizzard-Spielen auch eine umfangreiche Vorstellung der neuen Overwatch-Heldin Sombra. Während Blizzard selbst inzwischen zugibt, möglicherweise Fehler bei der Einführung der neuen Protagonistin begangen zu haben, scheint der Entwickler aber offenbar auch bei deren Umsetzung ein wenig geschlampt zu haben. Seit ihrer Einführung auf dem offiziellen Testserver von Overwatch wird die neue Heldin ausgiebig von der Spielerschaft getestet - YouTuber Hoshizora hat dabei offenbar einen Glitch entdeckt, der es ihm erlaubte, mit einer Fähigkeit Sombras quasi zu fliegen und selbst die entlegensten Ecken der Maps zu erreichen - wohlgemerkt nur in Custom-Matches, die ein Abschalten von Cooldowns zulassen. Wie er selbst in der Beschreibung einer seiner Videos angibt, könnte Blizzard den Fehler bereits behoben haben - in dem Fall können wir aber immerhin noch die Landschaftspanoramen von Overwatch in Hoshizoras Videos genießen.



Zwar ist davon auszugehen, dass Sombra auf den Live-Servern von Overwatch nicht mehr fliegen können wird, doch bringt die technikversierte Heldin eine ganze Palette offizieller Fähigkeiten mit - etwa, sich ins "Play of the Game" anderer Spieler zu hacken. Wer sich noch nicht zu der millionenstarken Spielerschaft von Overwatch zählt, darf sich auf das kommende Wochenende freuen, in dem der Heldenshooter kostenfrei gespielt werden darf. Für weitere Informationen, Ankündigungen und mehr rund um Overwatch haltet ihr auch weiterhin unsere umfangreiche Themenseite zum Spiel im Auge.

Via Buffed