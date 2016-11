Eine eigene eSport-Liga ist heute nichts Ungewöhnliches mehr. Activision hat es mit seiner Call of Duty World League bereits vorgemacht und Blizzard zieht 2017 nach. Der kalifornische Spieleentwickler hat nämlich eine eigene professionelle Liga für seinen Online-Shooter Overwatch angekündigt. Das Kind trägt den Namen "Overwatch League" und die erste Saison soll 2017 starten. Die neue Liga soll für die mittlerweile mehr als 20 Millionen Overwatch-Spieler ein beispielloses Wettkampferlebnis auf höchstem Niveau schaffen sowie Spielern und Teams Möglichkeiten schaffen, eine professionelle Laufbahn einzuschlagen.

"Die Overwatch League stellt nicht nur den Gipfel der Wettbewerbsszene in Overwatch dar, sondern bietet auch eine echte Karrieremöglichkeit für die besten Spieler von Overwatch", so Mike Morhaime, CEO und Mitgründer von Blizzard Entertainment. "Wir schaffen eine Liga, die für Spieler und Fans gleichermaßen zugänglich und zukunftsfähig ist und für alle Beteiligten Spannung verspricht." Zu Beginn der ersten Saison wird Blizzard eine Auswahlphase (Combine) veranstalten, über die sich Spieler, die sich zuvor in Wettkämpfen hervorgetan haben, um Plätze in Teams bewerben können. In dieser Auswahlphase werden Spieler anhand einer Reihe von Tests evaluiert, und Teams haben die Möglichkeit, jene Spieler aufzunehmen, die am besten in ihren Kader passen. Spieler, die während der Anwerbungsphase von Teams aufgenommen werden, erhalten einen Vertrag, der ein Mindestgehalt und ein Bonuspaket beinhaltet.

Die Nachhaltigkeit der Overwatch League und entsprechendes Wachstum soll dadurch garantiert werden, dass Teams der Liga wichtigen Städten verschiedener Region zugeteilt werden und diese dann im Spiel repräsentieren.

