Schon vor der Veröffentlichung von Overwatch im Frühjahr 2016 hatte Blizzard angekündigt, die Hintergrundgeschichte des Heldenshooters unter anderem durch digitale Comics weiter zu unterfüttern. Pünktlich zu Weihnachten hat der Entwickler nun den neuen Comic Reflections veröffentlicht, in dem das Fest der Liebe zelebriert wird. Wir folgen der Overwatch-Heldin Tracer, die auf der Suche nach dem perfekten Geschenk für ihre Partnerin durch die Straßen von London hetzt. Und dabei enthüllt Blizzard, dass Tracer tatsächlich homosexuell ist - heutzutage noch immer ein mutiger Schritt für Spieleentwickler, wenn wir bedenken, dass Tracer quasi das Gesicht von Overwatch ist und das offizielle Cover ziert.

Wenig überraschend kommt daher die Tatsache, dass sich nicht wenige Spieler unter anderem im offiziellen Overwatch-Forum über die sexuelle Gesinnung Tracers beschweren. Blizzard jedoch steht zu seiner Entscheidung, wie das Unternehmen in einer Stellungnahme gegenüber Kotaku bekräftigt: "Wie auch im echten Leben, helfen uns vielfältige Charaktere, Identitäten und Hintergründe dabei, ein reichhaltigeres und tieferes Universum zu schaffen. Schon von Beginn an wollten wir, dass das Universum von Overwatch gegenüber jedem offen ist, dass es die Vielfalt unserer Spieler rund um den Globus widerspiegelt. Die Sexualität unserer Charaktere ist nur ein Aspekt, der unsere Helden zu dem macht, was sie sind. Seit Beginn unserer Arbeit an Tracers Geschichte fühlte es sich einfach richtig an, diesen Aspekt Teil ihres Charakters zu machen."

Overwatch: Comic bestätigt Homosexualität von Heldin Tracer (3) Quelle: Blizzard Für ein Land scheint das aber bereits zu viel zu sein. Wie Kotaku ebenfalls berichtet, ist der Webcomic für russische Spieler unzugänglich, da das Land jegliche Form "homosexueller Propaganda" verbietet. Homosexuelle Handlungen sind dort zwar grundsätzlich erlaubt, jedoch weitestgehend tabuisiert. Seit 2013 ist es in Russland strafrechtlich verboten, Homosexualität über Medien wie das Internet positiv darzustellen - ein Vergehen, das mit Geld- oder auch Gefängnisstrafen geahndet wird. Für Neuigkeiten rund um Overwatch haltet ihr auch weiterhin unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle(n): Kotaku, PCGamer