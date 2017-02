Blizzard hat ein frisches Entwicklervideo veröffentlicht, in dem Game Director Jeff Kaplan über kommende Änderungen am Heldenshooter Overwatch spricht. Die größte Einführung stellt wohl die eines Serverbrowsers dar, der es Spielern zukünftig ermöglichen soll, eigene, in Aspekten wie Helden, Karten oder Spielmodi speziell auf ihre Wünsche zugeschnittene Matches zu eröffnen, oder denen ihrer Mitspieler rund um den Globus beizutreten - ganz im Sinne früherer klassischer Mehrspielertitel. Da darf etwa die Anzahl teilnehmender Spieler bestimmt werden, indem beispielsweise ein Haken bei "nur Freunde" oder "nur Einladungen" gesetzt wird - aber auch vollkommen öffentliche Partien sind natürlich möglich.

Und wo wir gerade bei klassischen Features sind: Der jüngst im Rahmen des "Jahr des Hahns"-Events eingeführte "Capture The Flag"-Modus ist offenbar so gut angekommen, dass ihn Blizzard gleich behalten will. Zukünftig sollen wir uns auch weiterhin um die virtuelle Flagge prügeln dürfen, und das auch mit einem zunehmend wachsenden Kartensortiment, das mit dem kommenden Update um neun weitere Spielwiesen erweitert werden soll.

Neben diesen beiden Einführungen gibt es wie gewohnt auch einige Balancing-Anpassungen bei den Helden - die stärkste kommt hierbei wie vor Kurzem bereits angekündigt für den Tank-Helden Bastion, und ist neben allen weiteren Änderungen unter diesen Zeilen nachzulesen. Auch sollt ihr zukünftig die Möglichkeit haben, die Ziel-Empfindlichkeit eures Helden fähigkeitenspezifisch einzustellen. Darf das Zielen bei Roadhogs Haken beispielsweise etwas schneller von der Hand gehen? Die Wahl soll zukünftig ganz beim Spieler liegen. Eine erste Fassung des anstehenden Updates inklusive der beschriebenen Änderungen ist ab sofort auf dem öffentlichen Testserver verügbar.

Die englischsprachigen Änderungen des kommenden Overwatch-Updates:

HERO UPDATES

Ana



New Hero Option: Nano Boost Sensitivity Allows players to adjust Nano Boost's targeting sensitivity



Bastion



Configuration: Sentry Deploy time decreased from 1.5 seconds to 1.0 second Bullet spread increased by 50 percent Bullet spread is always at maximum (it no longer increases as the weapon is fired) Magazine size increased from 200 to 300 Headshot damage multiplier has been removed No longer deals critical damage

Configuration: Recon Bullet spread decreased by 25 percent Magazine size increased from 20 to 25

Self-Repair Can now be used while moving Now bound to secondary fire (formerly Ability 2) No longer interrupted by taking damage A new resource meter has been added that deplete while Self-Repair is active and recharges when not in use

Configuration: Tank No longer grants bonus armor

Bastion has a new passive: Ironclad Bastion takes 35% less damage while in Sentry or Tank configuration



D.Va



Defense Matrix Projectiles (like Roadhog's Chain Hook or Tracer's Pulse Bomb) no longer need to travel a minimum distance before they can be blocked



Mei



Cryo-Freeze Mei can now be targeted by allies while in Cryo-Freeze



Mercy



Resurrect While performing a resurrection, Mercy now becomes temporarily invulnerable along with the allies being revived

Caduceus Staff Zenyatta can no longer be targeted when Transcendence is active

New Hero Option: Guardian Angel Sensitivity Allows players to adjust Guardian Angel's targeting sensitivity

New Hero Option: Beam Sensitivity Allows players to adjust targeting sensitivity on Mercy's Caduceus Staff beams



Sombra



New Hero Option: Hack Sensitivity Allows players to adjust the targeting sensitivity on Sombra's Hack ability



Torbjörn



Rivet Gun Ammo is now loaded earlier in the reload animation



Widowmaker



New Hero Option: Grappling Hook Sensitivity Allows players to adjust Grappling Hook's targeting sensitivity



Zarya



New Hero Option: Projected Barrier Sensitivity Allows players to adjust Projected Barrier's targeting sensitivity



Zenyatta



New Hero Option: Harmony Orb Sensitivity Allows players to adjust Harmony Orb's targeting sensitivity

New Hero Option: Discord Orb Sensitivity Allows players to adjust Discord Orb's targeting sensitivity





MAP BALANCE CHANGES

A second gate no longer closes after the payload passes through the castle doors. Instead, rubble from the damaged doorway partially blocks the entrance.

BUG FIXES

General



Fixed an issue preventing key bindings on the communication wheel from displaying properly

Fixed a bug causing some key bindings to revert to default after the first round of a Control map

Fixed a bug that allowed commendation cards to be recalculated and transferred to a new player after the previous recipient left at the end of a round

Fixed a bug that caused the "experience gained" audio effects to continue playing, even after the players left the game lobby

Environmental damage to barriers no longer counts toward the "Damage Blocked" statistic

Competitive Play



Fixed a bug preventing "60 seconds remaining" and "30 seconds remaining" voice lines from playing during the second round of a match

Heroes



Fixed a bug preventing Lucio's "Sound Barriers Provided" statistic from being properly calculated

Fixed a bug preventing Reinhardt's shield from displaying cracks at low health with the Wujing skin equipped

Fixed a bug that allowed Roadhog to turn freely while pulling a hooked target

Fixed an issue that allowed Sombra's Translocator to become stuck in the air

Fixed a bug preventing Tracer's "Clock's Tickin'' spray from matching the thumbnail in the Hero Gallery

Maps



Torbjörn can now construct turrets on the stairs in Oasis

Fixed an issue that caused Highlight Intros to clip into the roof of a building on Lijiang Tower



Die vollständigen Patchnotes inklusive Entwickleranmerkungen können in der offiziellen Blizzard-Ankündigung nachgelesen werden. Für weitere Informationen und kommende Neuigkeiten rund um Overwatch haltet ihr auch weiterhin unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

