Overwatch: ​Blizzard will Reportsystem ändern & Trolle stoppen

Blizzards Heldenshooter Overwatch verfügt über ein Reportsystem, über das Nutzer ihre Mitspieler aus diversen Gründen melden können - dazu gehören Spieler, die andere belästigen, Exploits im Spiel ausnutzen oder schlichtweg cheaten. Unglücklicherweise kann das Meldesystem aber offenbar auch von Trollen ausgenutzt werden, um harmlose Spieler zu belästigen: In den offiziellen Battle.net-Foren beklagte sich ein Spieler namens Vill, der offenbar schon mehrmals aufgrund seiner Wahl unpopulärer Helden zu Matchbeginn von Spielern gemeldet und daher für gewisse Zeit aus dem Ingame-Chat des Spiels ausgeschlossen wurde. Bei Blizzard ist man sich der Problematik offenbar bewusst - Game Director Jeff Kaplan höchstselbst meldete sich auf die Spielerbeschwerde hin zu Wort und versprach eine baldige Verbesserung des Systems.

"Wir arbeiten derzeit aktiv daran. Es wird einige Zeit dauern, bis wir alle geplanten Änderungen implementiert bekommen. Mit Patch 1.5 werdet ihr aber bereits erste Änderungen am Reportsystem feststellen", schreibt Kaplan in seinem knappen Post und verspricht eine fortlaufende Verbesserung des Systems durch weitere Updates in der Zukunft. Wie genau die Änderungen aussehen könnten, ließ der Game Director leider offen. Möglicherweise erfahren wir aber schon zu Beginn der dritten Saison etwas mehr, die am 1. Dezember 2016 starten soll. Mit dieser will Blizzard nämlich auch das System überarbeiten, das die Spieler auf die unterschiedlichen Niveauränge des Heldenshooters verteilt. Für weitere Ankündigungen sowie allgemeine Informationen, Bilder, Trailer und mehr rund um Overwatch haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Auge.

Quelle: Battle.net via Gamestar