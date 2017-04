Overwatch: ​Blizzard kündigt drei neue Karten an

Seit fast einem Jahr ist Blizzards erfolgreicher Multiplayer-Shooter Overwatch inzwischen erhältlich, doch Langeweile ist für die Millionen von Spieler rund um den Globus wohl nicht in Sicht. In den offiziellen Overwatch-Foren hat der Game Director Jeff Kaplan verlauten lassen, dass sein Team derzeit an gleich drei neuen Karten arbeitet, die voraussichtlich noch im Laufe dieses Jahres veröffentlicht werden sollen. Zwar könne sich immer noch etwas an den fertigen Kreationen ändern, so Kaplan, die frühe Testphase der neuen Arenen sei aber bereits abgeschlossen. Bei den Karten soll es sich um "Standard-Maps" handeln, die für kompetitive und Schnellspiel-Modi erscheinen sollen.

Damit aber nicht genug: Tatsächlich will das Studio noch drei weitere Karten in der Entwicklung haben, sogenannte "Non Standard Maps", die offenbar nicht in den erwähnten Spielmodi verfügbar sein werden. Worum genau es sich bei diesen Spielwiesen handelt, ließ Kaplan mit seinem kurzen Beitrag allerdings offen. Abschließend erwähnte er lediglich "weitere Experimente", die Blizzard derzeit offenbar durchführt. Für kommende Informationen und Neuigkeiten rund um Overwatch haltet Ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: Blizzard via Game Informer