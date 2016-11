Overwatch: Hinweis auf Weihnachts-Event – neues Musikstück entdeckt

Dass auch im Team-Shooter Overwatch bald Weihnachten gefeiert wird, ist für viele Fans bereits so gut wie sicher. Warum auch nicht, schließlich gab's bereits Ingame-"Feiern" im Rahmen der Olympischen Sommerspiele und zu Halloween. Die Entwickler von Blizzard haben bisher allerdings noch kein Weihnachts-Event bestätigt. Die Vorbereitungen laufen aber offensichtlich bereits. Im Reddit-Subforum zum Spiel veröffentlichten Fans einige kürzlich den Spieldateien hinzugefügte aber noch nicht verwendete Sound-Dateien. Dazu gehört unter anderem eine neue Version der Titelmusik mit eindeutig weihnachtlicher Note:



Neue Sound-Dateien der Overwatch-Ansagerin deuten zudem auf einen Arena-Modus hin. Ob damit das Weihnachts-Event gemeint ist, bleibt vorerst aber natürlich unklar. Denkbar wäre auch ein neuer Spielmodus - oder ein baldiger Einsatz der Ansagen für die 1-gegen-1- und 3-gegen-3-Duelle in der Overwatch Arcade. Im Reddit-Thread zu den Sound-Funden gibt's außerdem eine ganze Reihe neuer Sprüche, die sich verschiedene Charaktere in bestimmten Konstellationen vor und während eines Matches an die Köpfe werfen. Fans spekulieren bereits fleißig, welche weiteren Hinweise auf die Hintergrundgeschichte sich in den Sprüchen verstecken.