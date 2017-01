Für Overwatch steht ein weiterer, knapp 650 Megabyte großer Patch zum Download bereit. Highlight ist die Kontroll-Karte Oasis, die bislang lediglich auf den PTR-Servern zur Auswahl stand, und dementsprechend den PC-Usern vorbehalten war. Hersteller Blizzard Entertainment hat also Wort gehalten, und die neue Map gleich zu Beginn des Jahres veröffentlicht. Schauplatz von Oasis ist die gleichnamige futuristische Stadt in der Arabischen Wüste. Der Preview-Trailer unterhalb zeigt, was euch erwartet.

Die kompletten Patch Notes zum jüngsten Overwatch-Update hat Blizzard noch nicht offen gelegt. Es ist aber davon auszugehen, dass zumindest weiter am Balancing einiger Charaktere geschraubt und noch vorhandene Bugs gefixt wurden. Möglicherweise haben sich aber auch neue Programmfehler eingeschlichen. Im Battle.net klagen mehrere Spieler über, nach der Patch-Installation auftretende, FPS-Einbrüche sowie schlechte Pings, bis hin zu Verbindungsabbrüchen. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Overwatch.

Quelle: Battle.net