Eine Woche nach dem Ende der dritten Ranglisten-Saison in Overwatch hat das Entwicklerteam von Blizzard ein neues Update für den Team-Shooter veröffentlicht. Damit werden unter anderem Änderungen an verschiedenen Helden sowie am kompetitiven Spielmodus vorgenommen. Zusätzlich wurde damit der Start der vierten Ranglisten-Saison eingeläutet. Spieler der Ränge Diamant, Meister und Großmeister müssen in Zukunft mehr Partien pro Woche spielen, damit ihr Spielniveau nicht automatisch abfällt. Bislang musste eine Partie pro Woche gespielt werden - nun werden insgesamt sieben Matches pro Woche fällig. Zudem wird das Spielniveau bei einem Wert unter 500 nicht mehr angezeigt.

Blizzard führt mit dem neuen Update zudem eine Änderung am Wiederbelebungssystem im Ranked-Modus ein. Wenn sich an einem umkämpften Punkt mehr Angreifer als Verteidiger befinden, wird der Timer für die Wiederbelebung der Verteidiger langsam gesteigert. Sollten die verteidigenden Spieler wieder die Oberhand über das Objekt gewinnen, wird dieser Timer zurückgesetzt. Zu den weiteren Highlights des Patches gehören der bereits bekannte Spielbrowser sowie der Spielmodus "Flaggeneroberung", der ab sofort im Bereich Arcade jederzeit gespielt werden kann. Zudem befindet sich nun die überarbeitete Version von Bastion auf den Live-Servern. Kleiner Veränderungen an weiteren Helden wurden ebenfalls durchgeführt. Die vollständigen Patch Notes zum neuen Update findet Ihr unterhalb dieser Meldung.



Patch Notes 1.8.0 - Overwatch

Patch-Highlights

Neues Feature: Spielbrowser

Neuer Modus: Flaggeneroberung (Arcade)

Heldenupdates

Ana

Neue Heldenoption: Empfindlichkeit von Nanoboost

Bastion

Konfiguration: Geschütz Die Rekonfigurationszeit wurde von 1,5 Sek. auf 1 Sek. verringert. Die Streuung wurde um 50 % erhöht. Es gilt immer die maximale Streuung (keine Erhöhung durch längeres Abfeuern der Waffe). Die Magazingröße wurde von 200 auf 300 erhöht. Fügt keinen kritischen Schaden mehr zu.

Konfiguration: Aufklärer Die Streuung wurde um 25 % verringert. Die Magazingröße wurde von 20 auf 25 erhöht.

Selbstreparatur Kann jetzt aus der Bewegung heraus verwendet werden. Ist jetzt an den sekundären Feuermodus gebunden (vorher Fähigkeit 2). Wird nicht mehr unterbrochen, wenn Schaden erlitten wird. Eine neue Ressourcenleiste wurde hinzugefügt, die sich leert, wenn Selbstreparatur aktiv ist und sich wieder auflädt, wenn Selbstreparatur nicht verwendet wird.

Konfiguration: Panzer Verleiht keine Bonusrüstung mehr.

Neue passive Fähigkeit: Eisenbewehrt Bastion erleidet in der Konfiguration: Geschütz oder Panzer 35 % weniger Schaden.



D.Va

Defensivmatrix: Gegnerische Projektile müssen keine Mindestdistanz mehr zurücklegen, bevor sie blockiert werden können.

Mei

Kryostase: Mei kann jetzt auch in Kryostase von Verbündeten anvisiert werden

Mercy

Wiederauferstehung Mercys Wiederauferstehung verleiht jetzt nicht nur Verbündeten kurzzeitige Unverwundbarkeit, sondern auch sich selbst.

Caduceus Zenyatta kann nicht mehr anvisiert werden, solange Transzendenz aktiv ist.

Neue Heldenoption: Empfindlichkeit von Schutzengel

Neue Heldenoption: Strahlempfindlichkeit

Roadhog

Schrottflinte Die Streuung wurde um 20 % verringert.

Abschlepphaken Ziele landen jetzt 3,5 Meter vor Roadhog (vorher 2 Meter). Die Abklingzeit wurde von 6 auf 8 Sek. erhöht.



Sombra

Neue Heldenoption: Empfindlichkeit von Hacken

Symmetra

Selbstschussanlage (Konsole): Der Schaden pro Sekunde wurde von 21 auf 25,5 erhöht.

Torbjorn

Bolzenkanone: Die Munition wird jetzt während der Nachladeanimation früher nachgeladen.

Geschütz aufstellen (Konsole): Der Schaden wurde von 10 auf 12 erhöht.

Widowmaker

Neue Heldenoption: Empfindlichkeit von Spinnenfaden

Winston

Die Zone für kritische Treffer wurde um 15% verringert.

Zarya

Neue Heldenoption: Empfindlichkeit von Projizierte Barriere

Zenyatta

Neue Heldenoption: Empfindlichkeit von Sphäre der Harmonie

Neue Heldenoption: Empfindlichkeit von Sphäre der Zwietracht

Quelle: Blizzard