Blizzard hat eine neue Infografik zum Aufstand-Event in Overwatch veröffentlicht. Das Event brachte neue kosmetische Items, einen neuen Spielmodus und erlaubte einen tieferen Einblick in die Geschichte des Overwatch-Universums. Viele der 30 Millionen registrierten Spieler scheinen eine Menge Zeit mit den Neuerungen verbracht zu haben: Über 145 Millionen Runden spielten Overwatch-Fans während des Events, die Erfolgsrate in dem neuen PvE-Brawl variierte dabei stark. Gewannen die Spieler im einfachsten Modus noch 75% aller Spiele, fielen die Gewinnchancen drastisch ab, je schwieriger der Spielmodus wurde. Auf der kniffligsten Schwierigkeitsstufe gewannen Spieler gegen die KI des "Null Sector" gerade einmal 0,6% aller Runden.

Durch das Gewinnen mehrerer Runden oder das Aufsteigen eines Levels erhielten die Spieler besondere Aufstand-Lootboxen, welche mindestens ein neues kosmetisches Teil enthielten. Ganze 815.548.819 Lootboxen öffneten die Fans während des mehrwöchigen Events. Besonders beliebt schienen bei den Spielern dabei die Items für die Helden Genji, McCree, Mercy und Reinhardt zu sein. Die neuen Skins und Inhalte machen die Events bei Fans des Heldenshooters sehr beliebt - über neue Inhalte wird innerhalb der Spielerschaft schon gemunkelt. So wäre zum Beispiel ein neues Event zum 1-jährigen Geburtstag des Spiels am 23. Mai möglich.

Quelle: Blizzard

Overwatch: Die Aufstand-Infografik Quelle: Blizzard