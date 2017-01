Transformers Online: Chinesiches FPS ist quasi Overwatch mit lizenzierten Transformers

Wie berichtet wird hat Tencent, ein Internet-Unternehmen in der Volksrepublik China und der Eigentümer von Riot Games und Supercell, die Closed Beta von Transformers Online gestartet. Bei dem Game handelt es sich um einen offiziell lizenzierten First-Person-Shooter, der nur in China erscheinen soll. Wie man in einigen Videos erkennen soll, handelt es sich dabei laut der Meinung von PCGamesN um eine eins zu eins Kopie von Overwatch. "Es ist grundsätzlich Overwatch", schreibt die Webseite in einem Artikel.

"Das Filmmaterial zeigt getarnte Roboter, wie sie eine Fracht eskortieren. Und es werden die selben pulsierenden Pfeile benutzt wie es bei Overwatch der Fall ist, um den Spielern die Richtung anzuzeigen und um sie zu warnen, von woher der Gegner kommen wird", so weiter im Text. Es gäbe weiterhin einen Roboter, der Geschütze bauen kann, einen tödlichen, blauen Sniper und auch einen Charakter mit holografischem Schild. Nur eine Sache habe es, die Overwatch nicht hat: die Fähigkeit, sich in ein Auto zu transformieren. Euer eigenes Bild könnt ihr euch mithilfe des nachstehenden Videos machen, das Ingame-Szenen aus Transformers Onlien zeigt.



Die aktuelle Closed Beta von Transformers Online ist bereits die dritte im Bunde und bietet neben dem Transporter-Modus auch Team Deathmatch, Point Capture, Blade Wars (ein Modus, der nur mit Melee-Waffen gespielt wird) und Modi, bei denen man gegen Bots spielen kann. Transormers Online wird aller Wahrscheinlichkeit nach niemals außerhalb von China erscheinen. Was Blizzard über das Spiel denkt, weiß man aktuell nicht. Ob der kalifornische Entwickler die Kopie überhaupt auf dem Schirm hat und plant rechtliche Schritte einzuleiten, wird die Zeit zeigen müssen.

Was denkt ihr über die Ähnlichkeiten zwischen Overwatch und Transformers Online? Ist Transformers Online auch in euren Augen eine Kopie von Overwatch, so wie PCGamesN denkt, oder handelt es sich um zwei voneinander absolut losgelöste Games? Nutzt gerne die Kommentarfunktion unterhalb dieser Zeilen und lasst die Community und uns an euren Meinungen teilhaben! Mehr zu Overwatch findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite.

Quelle: PCGamesN