Overwatch: Spieler erreicht Rang 1 und ruft seine Mutter an

Der Overwatch-Spieler und Twicht-Streamer Miso erreichte vor wenigen Stunden das, wovon viele Spieler in kompetitiven Games nur träumen können: Dank hartem Training schafft er den Sprung auf Platz 1 der Landes-Rangliste. Da würde sich jeder freuen, denkt ihr? Richtig! Aber würde auch jeder live auf Sendung seine Mutter anrufen? Wohl kaum! Miso allerdings schien so überwältigt von seinem Erfolg zu sein, dass ihm das offenbar völlig egal war. "Hey, Mom. Stell dir vor, was passiert ist.", sagt er am Telefon, während tausende Zuschauer auf ihre Bildschirme starren.

"Ich bin Platz 1 der Landes-Rangliste in Overwatch und 1.600 Leute schauen mir zu!", fährt er fort. "Das ist...toll.", antwortet sie, doch offenbar ist sie sich nicht ganz sicher, was ihr Sohn da erreicht haben soll. "Sie können dich jetzt hören.", fügt er an. "Ich bin wirklich...beeindruckt.", gibt sie zu, obwohl die Zuschauer daran ernsthafte Zweifel haben. Kurz darauf erklärt der Streamer in wenigen Schritten, was genau vorgefallen ist, um die Mutter voll in Kenntnis zu setzen. Erst dann scheint die ältere Dame zu begreifen.

"Was? Wirklich? Das ist ja total verrückt!", sagt sie. "Kann ich einen Link davon sehen?". Du möchtest nicht wirklich die Twitch-Kommentare lesen, Mom.", antwortet Miso. "Die sind furchtbar. Ich liebe dich.". "Ich liebe dich auch, bye.", endet das Overwatch-Gespräch. Was haltet ihr von der Situation? Tolle Geste oder peinliche Nummer? Hinterlasst uns einen Kommentar am Ende dieser Zeilen und werft einen Blick auf unsere Overwatch-Themenseite, um mehr über das Spiel zu erfahren.