Overwatch: Sperren für den gewerteten Modus für alle, die Matches vorzeitig verlassen

Die gewerteten Overwatch-Matches sind ein hartes Pflaster. Im Kampf um wertvolle Skillpunkte fährt der eine oder andere Spieler schon mal aus der Haut, beleidigt sein Team oder verlässt das Match einfach komplett. Diese sogenannten Leaver sorgen durch ihr Verhalten dafür, dass ein Team möglicherweise verliert - einfach, weil ihnen ein Spieler fehlt. In einem Spiel, das eigentlich sechs Helden in jedem Team gegeneinander antreten lässt, ist das ein riesiger Nachteil. Nun sammelt Entwickler Blizzard im offiziellen Overwatch-Forum Vorschläge, was mit Spielern geschehen soll, die öfters gewertete Matches verlassen.

Erhöhte Strafen



Jeff Kaplan, Game Director und Community-Liebling von Overwatch erklärt im Forum die Vorstellung der Entwickler folgendermaßen: "Unsere eigentliche Philosophie ist, dass wir gar keine Leaver im gewerteten Modus haben wollen. Wir erhöhen die Strafen für das Verlassen von Spielen und werden das auch weiterhin tun. Aktuell arbeiten wir daran, eine neue Regel zu implementieren, die in Betracht zieht, aus wie vielen Saisons ein Spieler bereits gebannt wurde - ab einem bestimmten Zeitpunkt wird dieser Spieler dann permanent von Gewerteten Matches ausgeschlossen." Leaver sind jedoch nicht die einzige Hürde, die Spieler im gewerteten Modus überwinden müssen. Auch sogenannte Thrower, die absichtlich schlecht spielen oder das Match absichtlich verlieren, sind ein Problem. Kaplan sagte dazu, dass man hier die Hilfe der Spieler brauche - diese sollten Thrower melden, um sie so aus den gewerteten Matches zu verbannen. Man wolle in Zukunft besseres Feedback geben, damit eine Meldung für den Spieler auch sinnvoll erscheine.

Quelle: Blizzard