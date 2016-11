Der neue Overwatch-Patch ist da und bringt unter anderem Sombra ins Spiel. Die im Rahmen der diesjährigen Blizzcon angekündigte Offensiv-Heldin macht sich ihre Hacking-Skills zunutze, um beispielsweise feindliche Charaktere lahmzulegen oder sich mit einer Tarn-Fähigkeit kurzzeitig unsichtbar zu machen. Wie alle Overwatch-Charaktere steht Sombra mit dem Update allen Spielern ohne weitere Kosten zur Verfügung. Mehr Details zu ihren Skills gibt's in den Patch Notes weiter unten.

Der Overwatch-Patch vom 15. November erweitert den Blizzard-Shooter außerdem um die Arcade. Hier werden verschiedene spezielle neue Spielmodi und ältere beliebte Brawls gesammelt. Hier finden sich also alle Spielmodi abseits von Quick Play und gewerteten Matches. Neu ist beispielsweise ein 1-gegen-1-Duell, bei dem beide Kontrahenten mit dem gleichen, aber zufällig bestimmten, Charaktere antreten. Mehr Informationen zum Spiel findet ihr gesammelt auf unserer Themenseite zu Overwatch.

Overwatch: Patch Notes zum Sombra-Update

PATCH-FEATURES

Neue Heldin: Sombra (Offensiv)

Eine der berüchtigtsten Hackerinnen der Welt tritt aus den Schatten: Als mysteriöse Infiltrationsexpertin benutzt Sombra Informationen, um die Mächtigen zu kontrollieren.

Sombra ist eine Meisterin der Manipulation, die ihre Gegner hacken und so deren Fähigkeiten temporär deaktivieren kann. Außerdem kann sie Medikits und Torbjörns Geschütz hacken und sie so nutzlos für ihre Gegner machen. Mit ihrer vollautomatischen Maschinenpistole schaltet sie ihre Gegner aus und bringt sich mit ihrer Thermooptischen Camouflage in Position, mit der sie für einen kurzen Zeitraum unsichtbar wird und sich schneller bewegen kann. So kann die Hackerin unbemerkt an gegnerischen Verteidigungslinien vorbeischlüpfen, aber sie wird sofort aufgedeckt, wenn sie angreift oder Schaden erleidet. Sombra verfügt außerdem über einen Translokator, der wie eine Granate geworfen werden kann. Bei Aktivierung wird sie zu seiner Position teleportiert (selbst, wenn er im Flug ist).

Sombras ultimative Fähigkeit, EMP, entlädt in einem großen Radius elektromagnetische Energie, die jeden Getroffenen hackt und alle gegnerischen Barrieren und Schilde zerstört.

Neues Feature: Die Arcade!

In der Arcade könnt ihr Overwatch völlig neu entdecken. Wählt aus einer Vielzahl regelmäßig rotierender Spielmodi, Karten und Regelsätze, die nicht ganz zu den Spielen der Schnellsuche oder den Ranglistenmatches passen wollen. Unter den 1vs1-Duellen, 3vs3-Gefechten, unserer wechselnden Auswahl an Brawls und unseren speziellen Regelsätzen wie "keine Heldenwechsel" findet ihr mit Sicherheit immer ein Spiel nach eurem Geschmack. Erfahrung wird wie in jedem anderen Modus gesammelt, aber darüber hinaus könnt ihr euch in der Arcade spezielle Belohnungen wie Lootboxen verdienen!

Neue Arenakarte: Ecopoint: Antarktis

Zieht euch warm an für eine Reise zum Ecopoint: Antarktis, einer ehemaligen Overwatch-Einrichtung, in der die Klimatologin Mei-Ling Zhou einst stationiert war. Während ihr Team schwerwiegende Wetteranomalien in der Region untersuchte, wurde die Station von einem heftigen Polarsturm getroffen. Als ihnen die Alternativen und die Vorräte ausgingen, versetzte sich das Team in einen Kälteschlaf, um so den Sturm zu überstehen. Sie rechneten mit ein paar Monaten im Schlafzustand, doch Mei erwachte fast zehn Jahre später.

Ecopoint: Antarktis ist eine neue, kompakte Arenakarte für verschiedene neue Spielmodi wie 3vs3-Kämpfe und 1vs1-Duelle. Ihr findet sie in der Arcade.

3. Saison der Ranglistenmatches

Die 2. Saison der Ranglistenmatches endet am 24. November um 01:00 Uhr MEZ und die dritte Saison beginnt am 1. Dezember um 01:00 Uhr MEZ. Während der einwöchigen Pause zwischen den Saisons könnt ihr weiterhin Matches mit dem Ranglistenregelwerk spielen, euer Spielniveau wird sich jedoch nicht ändern, bis wieder Ranglistenpunkte vergeben werden.

Wir haben außerdem für die dritte Saison einige Anpassungen am Spielniveausystem vorgenommen. Spieler werden jetzt breiter über die Spielniveauränge verteilt, also wird in der 3. Saison euer Rang wahrscheinlich niedriger als in der vorangegangenen Saison sein.

Kommentar der Entwickler: Zu Beginn der 2. Saison waren mehr Spieler in Gold und Platin, als wir ursprünglich vorgesehen hatten. Dadurch gab es bei den Niveaus der Spieler in diesen Rängen große Unterschiede und einige Spieler erreichten in ihren Platzierungsmatches unverhältnismäßig hohe Ränge. In den meisten Fällen ist das Spielniveau dieser Spieler nach ihren ersten Matches gesunken. In der 3. Saison werden nach den Platzierungsmatches eure Spielniveaus etwas niedriger sein und so mit Anfang der Saison steigen können. Wenn ihr genug Matches gespielt habt, werden die Änderungen am Spielniveau wieder im gewohnten Ausmaß verlaufen.

ALLGEMEINE UPDATES

Allgemein

[PS4] Unterstütung für PS4 Pro wurde hinzugefügt.

Es wurden einige Verbesserungen an Datenformaten vorgenommen, die zu kürzeren Ladezeiten und weniger benötigtem Speicherplatz führen sollten.

Es wurden mehrere Anpassungen an der Menge an Erfahrung vorgenommen, die zum Erreichen einer neuen Stufe erforderlich ist: Die zum Erreichen der Stufen 2 bis 13 benötigte Erfahrungsmenge bleibt unverändert. Die zum Erreichen der Stufen 14 bis 100 benötigte Erfahrungsmenge wurde leicht verringert. Die zum Erreichen einer neuen Stufe benötigte Erfahrungsmenge ab Stufe 100 beträgt jetzt immer 20.000 EP und wird nach einem Aufstieg nicht mehr zurückgesetzt.





Kommentar der Entwickler: Aufgrund der aktuellen Beschaffenheit der Kurve für erforderliche Erfahrungsmengen können Spieler die ersten 23 Stufen ihrer Ränge relativ schnell durchlaufen (1-23, 101-123, 201-223 usw.). Das liegt daran, dass die Kurve für Erfahrungsmengen aktuell alle 100 Stufen zurückgesetzt wird. Bisher hat das ganz gut geklappt. Es hat allerdings auch dazu geführt, dass einige Spieler nicht mehr gespielt haben, sobald sie einen neuen Rang erreicht hatten. Der Hintergrundgedanke war dabei, sich die ersten 23 Stufen für saisonale Ereignisse aufzusparen. Um dem entgegenzuwirken, beträgt die Erfahrung, die nach der Beförderung (also ab Stufe 100) für das Erreichen einer neuen Stufe benötigt wird, jetzt einheitlich 20.000 EP - und die Kurve der benötigten Erfahrung beginnt nicht mehr alle 100 Stufen von Neuem. Die Gesamtmenge der EP, die zum Erreichen aller 100 Stufen nach einer Beförderung benötigt wird, bleibt nahezu unverändert, aber die gesamte für die ersten 100 Stufen (vor der ersten Beförderung) benötigte Erfahrung wurde leicht verringert.



In Matches der Schnellsuche kann jeder Held nur einmal pro Team vorhanden sein.



Kommentar der Entwickler: Wir verfolgen euer Feedback zur Heldenbeschränkung in Ranglistenmatches, mit der jeder Held nur einmal in jedem Team vertreten sein kann. Insgesamt denken wir, dass eine Begrenzung der Helden dem Spiel eine bessere Balance und Stabilität verleiht. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, die Heldenbeschränkung auch auf die Schnellsuche anzuwenden. Wir wissen, dass vielen Spielern die Möglichkeit gefällt, denselben Helden mehrfach gleichzeitig zu spielen, deswegen haben wir der Arcade einen neuen Modus hinzugefügt: "Keine Beschränkungen." Dieser Modus verwendet das Regelwerk der ursprünglichen Schnellsuche, das identische Helden in einem Team erlaubt.

Zuschauermodus

Die Anzahl der Zuschauerplätze in benutzerdefinierten Spielen wurde von 6 auf 12 erhöht.

ÄNDERUNGEN AN DER HELDENBALANCE

Allgemein

Der Schaden gegen Ziele, die keine Helden sind (dazu zählen Torbjörns Geschütze oder Symmetras Teleporter), lädt ultimative Fähigkeiten nicht mehr auf.

Die Kosten für ultimative Fähigkeiten wurden für alle Helden um 25% erhöht.



Kommentar der Entwickler: Spielentscheidende ultimative Fähigkeiten konnten etwas zu oft eingesetzt werden. Diese Änderung sollte diesem Umstand entgegenwirken und den Fähigkeiten trotzdem weiterhin viel Einfluss verleihen.

Ana

Nanoboost Erhöht nicht mehr die Bewegungsgeschwindigkeit.





Kommentar der Entwickler: Die erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit von Anas Nanoboost hat die Fähigkeit unaufhaltsam wirken lassen und hat Spieler von Ana dazu gezwungen, als Ziele Helden auszuwählen, die wirklich von der erhöhten Geschwindigkeit profitieren konnten. Indem wir den Geschwindigkeitsbonus entfernen, geben wir Ana einen Grund, Nanoboost auf eine Vielzahl von Helden anzuwenden. Gleichzeitig haben ihre Gegner eine realistischere Chance, den Angriff abzuwehren.

D.Va

Mech anfordern Die Kosten der ultimativen Fähigkeit wurden um 20% verringert.

Die Trefferpunkte des Mechs wurden auf 200 erhöht (vorher 100). Die Rüstung bleibt weiterhin bei 400.

Die Bewegungsgeschwindigkeit beim Schießen wurde um 25% erhöht.



Kommentar der Entwickler: Wir haben die Kosten der ultimativen Fähigkeit Mech anfordern verringert, um sie an die erhöhten Kosten für die ultimativen Fähigkeiten aller Helden anzugleichen (siehe oben). Spielern von D.Va sollte kein deutlicher Unterschied auffallen. Dank der anderen Änderungen sollte D.Va Angriffen besser standhalten und ihre Gegner unter Druck setzen können.

Lúcio

Aufdrehen Die Heilung pro Sekunde wurde um 10% verringert.





Kommentar der Entwickler: Lúcios Heilung ist immer ebenso stark (oder sogar stärker) als die der anderen Heiler von Overwatch gewesen. In Kombination mit seinen anderen Vorteilen war er also immer die offensichtliche Wahl.

Mei

Blizzard Die Kosten der ultimativen Fähigkeit wurden um 15% erhöht.





Kommentar der Entwickler: Der Radius von Meis ultimativer Fähigkeit wurde vor Kurzem deutlich erhöht. Im Verhältnis zu ihrem dadurch gestiegenen Einfluss auf das Spiel konnte die Fähigkeit zu häufig eingesetzt werden.

Mercy

Die passive Trefferpunkteregeneration wird jetzt aktiviert, wenn Mercy 1 Sek. keinen Schaden erlitten hat (vorher 3 Sek.).



Kommentar der Entwickler: Mit dieser Änderung sollte Mercy einfacher überleben können, indem sie gegnerischen Beschuss vermeidet.

Pharah

Raketenwerfer Der minimale Explosionsschaden wurde um 13% erhöht. Der minimale Explosionsrückstoß wurde auf 0% verringert.

Senkrechtstarter Auftrieb um 35% erhöht.





Kommentar der Entwickler:Dank dieser Änderungen werden die Explosionen von Pharahs Raketenwerfer tödlicher. Es sollte sich jetzt also lohnender anfühlen, wenn ihr mehrere Ziele trefft. Ihr Senkrechtstarter wurde auch etwas verbessert, sodass sie jetzt im Gleitzustand besser manövrieren kann.

Soldier: 76

Impulsgewehr Der Schaden pro Kugel wurde von 17 auf 20 erhöht. Die maximale Streuung wurde von 2,2 auf 2,4 erhöht.





Kommentar der Entwickler:Soldier: 76 hat im Vergleich zu ähnlichen Helden etwas zu wenig Schaden verursacht. Diese Erhöhung betrifft sowohl seinen normalen Feuermodus als auch seine ultimative Fähigkeit.

Torbjörn

Es wird jetzt automatisch mit der Zeit Schrott generiert.

Die Schrottmenge von gefallenen Gegnern wurde um 40% verringert.

Schmiedehammer Die Angriffsgeschwindigkeit wurde um 25% erhöht. Der Schaden wurde um 27% verringert.





Kommentar der Entwickler:Rüstungspakete waren schon immer ein wertvoller Teil von Torbjörns Fähigkeiten. Oft war es aber schwierig, genug Schrott zu sammeln, um eurem Team die nötige Überlebensfähigkeit zu verleihen. Im Gegenzug konnten mit dem von gefallenen Gegnern eingesammelten Schrott oft so viele Rüstungspakete erstellt werden, dass gegnerische Teams daraufhin kaum eine Chance hatten, das Blatt noch zu wenden. Die automatische Generierung von Schrott gleicht diese Diskrepanzen aus und macht Torbjörn zu einem brauchbareren Charakter. Die Schlaggeschwindigkeit seines Hammers wurde erhöht, sodass er jetzt schneller Geschütze der Stufe 2 herstellen kann.

Widowmaker

Giftmine Die Explosion verletzt nicht mehr den Spieler, der die Mine platziert hat.

Witwenkuss Die Aufladungsrate wurde um 20% erhöht.





Kommentar der Entwickler:Mit diesen Änderungen wird Widowmaker flexibler und kann besser auf den Spielverlauf reagieren.

Zarya

Partikelbarriere Die Verstärkung der Waffe durch Barrieren wurde um 20% verringert. Projizierte Barriere Die Verstärkung der Waffe durch Barrieren wurde um 20% verringert.





Kommentar der Entwickler:Aufgrund ihres massiven Schadenspotenzials schien Zarya in den meisten Situationen eine offensichtliche Wahl zu sein. Anstatt ihren Schaden zu verringern, macht es diese Änderung etwas schwieriger, ihr volles Schadenspotenzial auszuschöpfen.

ÄNDERUNGEN AN DER BENUTZEROBERFLÄCHE

Allgemein

In der Arcade zeigt der Ladebildschirm jetzt den Namen des gewählten Spielmodus an.

BEHOBENE FEHLER

Allgemein

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der PC-Client manchmal daran gehindert wurde, sich wie vorgesehen zu schließen, wodurch die Battle.net-Software davon ausging, dass das Spiel noch immer lief.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spielern ihr Fortschritt für die Belobigung Hervorgerufene Heilung nicht wie vorgesehen angerechnet wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Spalten bei Letzte Spieler sich leicht überschnitten haben.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die vierte Spalte der Freundesliste nicht wie vorgesehen angezeigt wurde.

Es wurde ein Bedienungsfehler behoben, der auftreten konnte, wenn versucht wurde, die Videooptionen mit einem Controller anzupassen.

Spieler werden jetzt aus dem Trainingsbereich entfernt, wenn sie AFK sind.

KI

Es wurde ein Fehler behoben, durch den KI-McCrees auf Ilios eine Steppenrolle in den Brunnen vollführt haben.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den KI-Helden in einer Wand in der Nähe vom Zielpunkt B auf Tempel des Anubis steckenbleiben konnten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den sich KI-Helden nicht durch bestimmte Stellen auf Volskaya Industries bewegt haben.

Ranglistenmatches

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Verlängerung auf Angriffskarten unendlich weitergelaufen ist.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Matches beginnen konnten, selbst wenn nur elf Spieler verbunden waren.

Helden

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Anas Heilungsstatistik nicht in der Karriere angezeigt wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Anas benutzerdefinierte Fadenkreuze im Zoom nicht angezeigt wurden.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Kürbis in Genjis Highlight-Intro "Kürbis Schnitzen" falsch platziert wurde, wenn bestimmte Skins ausgerüstet waren.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Mercys Stab im Highlight-Intro "Schutzengel" nicht aufgetaucht ist, wenn sie den Skin Kobalt ausgerüstet hatte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Animation von Reapers Siegerpose "R.I.P." nicht wie vorgesehen dargestellt wurde, wenn der Client nicht das aktive Programm war.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Tracer Warp während ihrer Zeitschleife einsetzen konnte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den einige Sprüche von Tracer nicht aktiviert wurden, wenn sie den Skin Punk ausgerüstet hatte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Zarya im Highlight-Intro "Gewehr heben" den Griff ihrer Waffe nicht in den Händen hatte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Reinhardt mit hoher Geschwindigkeit aus Zaryas Gravitonbombe geschleudert wurde.

Karten

Es wurde ein Schreibfehler auf der Tafel der Bäckerei in Eichenwalde korrigiert.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den bestimmte Helden auf nicht dafür vorgesehenen Säulen auf Ilios stehen konnten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spieler auf Lijiang Tower an nicht dafür vorgesehene Orte gelangen konnten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Reaper auf Nepal mit Schattenschritt an nicht dafür vorgesehene Orte gelangen konnte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spieler die Fracht auf Route 66 von einer geschützten Position oberhalb der Tankstelle stoppen, beziehungsweise bewegen konnten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Pharah auf Volskaya Industries an nicht dafür vorgesehene Orte gelangen konnte.

Es wurde ein Fehler auf Watchpoint: Gibraltar behoben, durch den Spieler an einen nicht dafür vorgesehenen Ort in der Nähe des letzten Zielpunkts gelangen konnten.

Zuschauermodus

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Trefferpunkteleisten im Zuschauermodus in benutzerdefinierten Spielen gelegentlich die falsche Farbe hatten.